"SEVİYORUM BU SERİYİ!"

Evinin bahçesinde kamera karşısına geçen Tugay, beyaz renkli uzun kollu büstiyeri ve pembe eteği ile poz verdi. 42 yaşında olmasına rağmen fit vücuduyla sık sık adından söz ettiren Mine Tugay, 3 milyondan fazla takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınladığı gönderiye, "Seviyorum bu seriyi!" notunu düştü.

Takipçileri ise oyuncunun paylaşımına, "Kusursuz..." ve "Türkiye'nin en güzel kadını..." şeklinde yorumlar yaptı.