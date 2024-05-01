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        Haberler Magazin Mine Tugay, "Denemezsem olmazdı" - Magazin haberleri

        Mine Tugay, "Denemezsem olmazdı"

        Ünlü oyuncu Mine Tugay, Avusturya tatilinde - 15 derecede göle girdi. Tugay, soğuk suda göle girmesini; "Denemesem olmazdı" şeklinde yorumladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.05.2024 - 13:54 Güncelleme: 01.05.2024 - 13:54
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        Eksi 15'te göle girdi
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        45 yaşındaki ünlü oyuncu Mine Tugay, Avusturya tatilinden paylaşımlarda bulundu. Tugay, sosyal medya hesabından paylaştığı bir videoda - 15 derecede göle girdiği videoyu takipçileriyle paylaştı.

        Mine Tugay, önce; "- 15 derecede göle girmek mi?" yazılı bir videoyu hikâye olarak paylaştı. Daha sonra da gölde olduğu bir video daha yayınlayıp; "Ölüm gibi bir şey oldu ama kimse ölmedi. Denemesem olmazdı" ifadelerini kullandı.

        Fotoğraflar: Instagram

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        #mine tugay

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