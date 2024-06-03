Mine Tugay'dan 'bikini' yanıtı
Ünlü oyuncu Mine Tugay, "Sürekli seni bikinili görmek istemiyorum" diyen takipçisine kayıtsız kalmadı
Giriş: 03.06.2024 - 15:43 Güncelleme: 03.06.2024 - 15:50
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Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan Mine Tugay, bikinili pozunu "Yaz geldi sanki" notuyla paylaştı.
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Ünlü oyuncuya bir takipçisi; "Sürekli seni bikinili görmek istemiyorum" yorumu yaptı.
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Mine Tugay, takipçisinin bu yorumuna kayıtsız kalmadı.
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Ünlü oyuncu; "Arada mayo da giyiyorum" diyerek takipçisini ti'ye aldı.
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