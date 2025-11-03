Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Mimar Sinan Evi, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na tahsis edildi

        Mimar Sinan Evi, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na tahsis edildi

        Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Ağırnas Mahallesi'nde Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan Mimar Sinan'ın evi, imzalanan protokolle 20 yıllığına Kültür ve Turizm Bakanlığı'na tahsis edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.11.2025 - 14:53 Güncelleme: 03.11.2025 - 14:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mimar Sinan Evi, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na tahsis edildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mimar Sinan’ın doğduğu Melikgazi ilçesi Ağırnas Mahallesi'ndeki evi, iş birliğiyle kültürel miras olarak kazandırılıyor.

        Kayseri Valiliği toplantı salonunda düzenlenen protokol töreni ile Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde bulunan ve taşınmaz kültür varlığı olan tescilli yapı, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na 20 yıllığına bedelsiz olarak tahsis edildi.

        Protokole,Vali Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun imza attı.

        REKLAM

        RESTORE EDİLECEK

        Protokol kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı, yapının restorasyonunu üstlenerek Mimar Sinan'ın evi olarak düzenleyecek ve ziyarete açmaya devam edecek.

        Mimar Sinan gibi bir dehayı yetiştiren bu topraklara sahip çıkmanın herkesin sorumluluğu olduğunu belirten Vali Gökmen Çiçek, "Büyükşehir Belediyemizin bu konuda gösterdiği vizyonu, Kültür ve Turizm Bakanlığımızın desteğiyle Kayseri'nin kültürel mirasına çok kıymetli bir katkı sağlanıyor. Emeği geçen tüm kurumlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise bu sürece destek veren ve emeği geçen herkese şükranlarını sunduğunu belirtti.

        Protokolle birlikte Mimar Sinan'ın evi hem restore edilecek hem de kültürel bir merkez olarak ulusal ve uluslararası ziyaretçilere tekrar açılacak. Yapının özgün kimliğini koruyarak gelecek kuşaklara aktarılması, Kayseri'nin kültürel turizm rotasında önemli bir durak olması hedefleniyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Mimar Sinanın evi
        #Kültür ve Turizm Bakanlığı
        #kayseri
        #melikgazi
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Engin Çağlar'ın ölümünde motosikletlinin ifadesi ortaya çıktı!
        Engin Çağlar'ın ölümünde motosikletlinin ifadesi ortaya çıktı!
        Komisyon "İrlanda modelini" inceledi
        Komisyon "İrlanda modelini" inceledi
        "Ferrero'nun taahhütlerini yerine getirmesi zorunluluk"
        "Ferrero'nun taahhütlerini yerine getirmesi zorunluluk"
        "Trump Meksika'daki kartellere karşı harekat planlıyor" iddiası
        "Trump Meksika'daki kartellere karşı harekat planlıyor" iddiası
        Nobel'in bulduğunu biz de bulabiliriz
        Nobel'in bulduğunu biz de bulabiliriz
        Parkta scooter ile gidiyordu... Yok yere öldürüldü!
        Parkta scooter ile gidiyordu... Yok yere öldürüldü!
        Eski hakemlerden flaş derbi yorumu: 2 penaltı, 2 kırmızıyı atladı!
        Eski hakemlerden flaş derbi yorumu: 2 penaltı, 2 kırmızıyı atladı!
        Kafe kan gölüne döndü! Bir kadın diğer kadını kalbinden bıçakladı!
        Kafe kan gölüne döndü! Bir kadın diğer kadını kalbinden bıçakladı!
        Mourinho'nun enkazını yeniden inşa etti: Tedesco
        Mourinho'nun enkazını yeniden inşa etti: Tedesco
        "Mahkemelik olacağız"
        "Mahkemelik olacağız"
        "Ligin kaderini değiştirdi!"
        "Ligin kaderini değiştirdi!"
        Memur ve emeklinin enflasyon farkı belli oldu
        Memur ve emeklinin enflasyon farkı belli oldu
        "Mescid-i Aksa’ya zarar verme teşebbüslerine müsaade edemeyiz"
        "Mescid-i Aksa’ya zarar verme teşebbüslerine müsaade edemeyiz"
        Ekim enflasyonu açıklandı
        Ekim enflasyonu açıklandı
        2026'da ne kadar MTV ödenecek?
        2026'da ne kadar MTV ödenecek?
        Likya Yolu 'Dünyanın En Güzel Yürüyüş Rotası' seçildi
        Likya Yolu 'Dünyanın En Güzel Yürüyüş Rotası' seçildi
        2026 yılı için yeniden değerleme oranı belli oldu
        2026 yılı için yeniden değerleme oranı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        '120 TL' işe yaradı
        '120 TL' işe yaradı
        Cimbom ilk kez 'Buruk'
        Cimbom ilk kez 'Buruk'
        Habertürk Anasayfa