Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 7.993,85 %2,31
        DOLAR 28,9962 %-0,04
        EURO 31,6040 %-0,95
        ALTIN 1.880,55 %-0,81
        FAİZ 37,55 %-2,16
        GÜMÜŞ GRAM 22,22 %-1,33
        BITCOIN 42.193,00 %-0,11
        GBP/TRY 36,7985 %-0,71
        EUR/USD 1,0895 %-0,90
        BRENT 76,55 %-0,08
        ÇEYREK ALTIN 3.074,69 %-0,81
        Haberler Ekonomi Sigorta Milyonlarca İstanbullu sigortasız seyahat etmesin diye Metroyu kurtarma operasyonu - Sigorta Haberleri

        Milyonlarca İstanbullu sigortasız seyahat etmesin diye Metro'yu kurtarma operasyonu

        Batan Gri ve Mellce sigorta şirketlerinde ilginç ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı. Kasko sigortaları iptal edilen 125 bin sigortalı bu olayda mağdur olurken her iki sigortanın poliçe kestiği müşterilerin en büyüğü olan İstanbul Metrosu'nda milyonlarca İstanbullu sigortasız seyahat etmesin diye 8 milyon liralık bedelle Unico Sigorta'ya kaydırıldı. Unico Sigorta İstanbul Metrosu'na ferdi kaza ve işveren mali mesuliyet sigortası yaptı. İki şirketten kasko yaptıranlara verilen 4 günlük koruma süresi de dün 15 Aralık'a uzatıldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.12.2023 - 09:12 Güncelleme: 16.12.2023 - 09:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Metroyu kurtarma operasyonu
        ABONE OL
        ABONE OL

        28 Kasım'da el konulan Mellce Karşılıklı Sigorta Kooperatifi ve GRI Sigorta'nın en büyük müşterisi olan İstanbul Metrosu'nda milyonlarca yolcunun sigortasız seyahat etmemesi için çaba harcandı. Edinilen bilgilere göre milyonlarca metro yolcusunun sigortasız yola çıkmaması için bu sorumluluk Unico Sigorta'ya kaydırıldı. Unico Sigorta İstanbul Metrosu'na 8 milyon lire primle ferdi kaza ve işveren mali mesuliyet sigortası yaptı.

        Kasko sigortaları iptal edilen 125 bin sigortalı bu olayda mağdur olurken bu şirketlerden kasko yaptıranlara verilen 4 günlük koruma süresi de dün 15 Aralık'a uzatıldı. Böylece 125 bin sigortalı yeni bir sigorta şirketine yeni poliçe almak için başvurduğunda sigorta şirketi yüzde 50 indirimle sigorta yapılan araç veya diğer varlığını koruma altına alacak.

        REKLAM

        MALVARLIKLARI ZARARA YETMİYOR

        Edinilen bilgilere göre batan şirketlerdeki sigortalıların reasürans korumaları da mevcut. Ancak toplam kesilen poliçe primlerinin 400 milyon lirayı aştığı toplam zararın ise 1 milyar lirayı bulması beklenen olayda sigorta şirketlerinin malvarlığının hasarlar yanında çok küçük kalması 125 bin kişinin zararının ödenmesini imkansız kılıyor.

        30 YAŞINDAKİ KIRKPINAR ALDI

        Batan şirketlerden açık ara en büyüğü olan ve yaklaşık 350 milyon liralık prim topladığı anlaşılan Gri Sigorta'nın bir sigortacı olan Rüstem Güngör tarafından 50 milyon lira sermaye ile kurulduğu, şirketin daha sonra Paragon Holding'e satıldığı görüldü. Şirketi satın alan Paragon Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Gökçe, Gri Sigorta'nın Yönetim Kurulu Başkanı'nın ise 30 yaşındaki Mehmet Kırkbınar.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #haberler
        #sigorta
        #kasko
        #Gri Sigorta
        #Mellce Sigorta
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Polis önce dijital albüm oluşturdu! Dövmesinden yakalandı!
        Polis önce dijital albüm oluşturdu! Dövmesinden yakalandı!
        5000 TL ikramiye ne zaman ödenecek?
        5000 TL ikramiye ne zaman ödenecek?
        Meteoroloji saat verdi! 14 kent için "sarı" 3 il için "turuncu" alarm! Fırtına ve sağanak!
        Meteoroloji saat verdi! 14 kent için "sarı" 3 il için "turuncu" alarm! Fırtına ve sağanak!
        Fenerbahçe Beko, Monaco'yu devirdi!
        Fenerbahçe Beko, Monaco'yu devirdi!
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan açıklamalar
        Karadenizliler karalahana çorbasını 'yedirmedi'
        Karadenizliler karalahana çorbasını 'yedirmedi'
        Putin'in 'Tüm Karadeniz Rus' sözlerine tepki
        Putin'in 'Tüm Karadeniz Rus' sözlerine tepki
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Katledilen Nursena'nın tabutunu kadınlar taşıdı!
        Katledilen Nursena'nın tabutunu kadınlar taşıdı!
        En az ve en çok konut satılan şehirler
        En az ve en çok konut satılan şehirler
        Tümörü yok eden "atom" etkisi: Proton terapi
        Tümörü yok eden "atom" etkisi: Proton terapi
        Dünyanın en iyi lezzetleri sıralandı
        Dünyanın en iyi lezzetleri sıralandı
        Bolu'da pompalı tüfek dehşeti
        Bolu'da pompalı tüfek dehşeti
        En iyi 100 şehir açıklandı
        En iyi 100 şehir açıklandı
        Önüne düştüğü TIR'ın altında kaldı!
        Önüne düştüğü TIR'ın altında kaldı!
        İsrail okulu hedef aldı! Çok sayıda ölü var
        İsrail okulu hedef aldı! Çok sayıda ölü var
        Wonka, Hayat, Arap Kadri ve Tarzan...
        Wonka, Hayat, Arap Kadri ve Tarzan...
        Habertürk Anasayfa