Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Diğer Yüzme

Milli yüzücü Berkay Ömer Öğretir, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılım hakkı aldı

Edirne'de düzenlenen Türkiye Uzun Kulvar Milli Takım Seçmeleri erkekler 100 metre kurbağalamada milli sporcu Berkay Ömer Öğretir, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları A barajını geçti

Giriş: 30.04.2023 - 18:21 | Güncelleme: ABONE OL
Milli yüzücü Berkay Ömer Öğretir, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılım hakkı aldı
AA

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Uzun Kulvar Milli Takım Seçmeleri Edirne'de devam ediyor.

Milli yüzücü Berkay Ömer Öğretir, 100 metre kurbağalama erkekler kategorisinde 59.18'lik derecesiyle A barajını geçerek, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılım hakkı kazandı.

Berkay, yüzme branşında kotayı alan ikinci sporcu oldu. Seçmelerin ilk gününde Fenerbahçe Spor Kulübü yüzücüsü Kuzey Tunçelli, 1500 metre serbest stilde 14:56.67'lik derecesiyle olimpiyat A barajını geçmeyi başarmıştı.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Cezaevi nakil aracı devrildi: 1 ölü, 12 yaralı
Cezaevi nakil aracı devrildi: 1 ölü, 12 yaralı
Tel Abyad’ta 2 polis memuru şehit oldu
Tel Abyad’ta 2 polis memuru şehit oldu
AÖL sınav sonuçları açıklandı mı?
AÖL sınav sonuçları açıklandı mı?
İş tükenmişliği kalp krizi ve felcin tetikleyicisi
İş tükenmişliği kalp krizi ve felcin tetikleyicisi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.