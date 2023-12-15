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        Haberler Spor Diğer Milli yelkenci Derin Atakan dünya şampiyonu oldu - Diğer Haberleri

        Milli yelkenci Derin Atakan dünya şampiyonu oldu

        Fenerbahçe Doğuş Yelken olimpik takım sporcusu Derin Atakan, Formula Kite kızlar klasmanında Gençler Dünya şampiyonu oldu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.12.2023 - 22:14 Güncelleme: 15.12.2023 - 22:14
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        Fenerbahçe Doğuş Yelken sporcusu Derin Atakan, Formula Kite kızlar klasmanında Gençler Dünya şampiyonu oldu.

        8-16 Aralık tarihleri arasında Brezilya/Buzios’da gerçekleştirilen 2023 World Sailing Gençler Dünya Şampiyonası’na 11 ülkeden çok sayıda sporcu ve antrenör katılırken, Derin Atakan burada gösterdiği başarılı performansla Formula Kite Kızlar Klasmanında Gençler Dünya şampiyonluğunu elde etti.

        BAKAN OSMAN AŞKIN BAK'TAN TEBRİK MESAJI

        Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Brezilya’da düzenlenen 2023 World Sailing Gençler Dünya Şampiyonası’nda altın madalya kazanan Derin Atakan’ı yayımladığı mesajla tebrik etti. Bakan Dr. Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

        “Brezilya’da düzenlenen 2023 World Sailing Gençler Dünya Şampiyonası’nda Formula Kite kızlar klasmanında altın madalya kazanarak Gençler Dünya Şampiyonu olan Derin Atakan’ı kutluyorum. Elde edilen şampiyonlukta emeği olan başta milli sporcumuzun kulübü Fenerbahçe Doğuş Yelken olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. 2023 World Sailing Gençler Dünya Şampiyonu olarak bizleri gururlandıran Derin Atakan’ın başarılarının devamını diliyorum.”

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