Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Japonya'da ikinci tur biletini kaptı
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Japonya'daki WTA turnuvasında ikinci tura yükseldi.
Giriş: 21.10.2024 - 13:49 Güncelleme: 21.10.2024 - 13:49
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Kadınlar Tenis Birliği (WTA) 500 turnuvası Toray Pan Pasifik Açık'ta Polonyalı rakibi Magdalena Frech'i yenerek ikinci tura çıktı.
Japonya'nın başkenti Tokyo'daki turnuvada, milli tenisçi, rakibini 1-6, 6-4, 6-3'lük setlerle 2-1 yenerek elemelerden geldiği turnuvada ikinci tura yükseldi.
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