Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki genç oyuncusu Arda Güler, son dönemde saha içinde yaptıklarıyla Türk futbolu için umut vadediyor. Genç oyuncu, Aytemiz Alanyaspor maçında oyuna girdikten sonra attığı gol ve yaptığı asistle futbolseverlerin takdirini aldı. 2014'te henüz 9 yaşındayken Gençlerbirliği altyapısında futbola başlayan Arda Güler, 2019'da Fenerbahçe'nin yolunu tuttu. Sezon başında Vitor Pereira'nın dikkatini çeken genç oyuncu, şans bulduğu maçlarda kendisini göstermeyi başardı.

ALEX DE SOUZA GİBİ SEVİNİYOR

Alex de Souza hayranı olan Arda Güler, attığı gollerden sonra Brezilyalı yıldız gibi seviniyor. Her fırsatta çok çalışarak, kendini daha da geliştireceğini söylüyor. Arda Güler İngiltere Premier lig maçlarını izlemekten keyif alıyor. En büyük hayallerinden biri ileride Premier Lig'de oynamak. Takım içinde çok sevilen genç yıldız adayı, başta Mesut Özil olmak üzere tüm oyunculardan büyük destek alıyor.

STEFAN KUNTZ'TAN ARDA YORUMU

Genç oyuncu, Fenerbahçe'nin maçlarını izleyen A Milli Takım teknik direktörü Stefan Kuntz'un da dikkatini çekmeyi başardı. Alman teknik adam, ''İleride sırf onu izlemeye gelen taraftar olacak. Çok büyük heyecan vadediyor'' yorumda bulundu. Önünde uzun bir kariyer olan Arda Güler, daha adından çok söz ettirecek gibi duruyor.