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Milli Takım Dünya Kupası'na nasıl gider?

A Milli Futbol Takımımız, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu dokuzuncu hafta maçında yarın Cebelitarık'ı konuk edecek. Ay-yıldızlı ekip, 16 Kasım Salı günü ise Karadağ ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmayla grup maçlarını tamamlayacak. Peki 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda Türkiye nasıl tur atlar? İşte tüm detaylar

12.11.2021 - 11:02 | Güncelleme: FUTBOL

  • A Milli Futbol Takımımız, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu dokuzuncu hafta maçında yarın Cebelitarık'ı konuk edecek. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak ve TRT 1'den naklen yayımlanacak.

  • HEDEF 2'DE 2

    Gruptaki son maçında, deplasmanda Letonya'yı 90+9. dakikada Burak Yılmaz'ın penaltıdan attığı golle 2-1 mağlup eden ay-yıldızlı ekip, son iki maç öncesinde Dünya Kupası'na katılma iddiasını sürdürüyor.

  • PUAN DURUMU

    G Grubu'nda Hollanda 19 puanla lider durumda bulunurken, 17 puana sahip Norveç ikinci, Türkiye ise 15 puanla üçüncü sırada yer alıyor.

  • 19 puan, Hollanda (+23 Averaj)

    17 puan, Norveç (+9 Averaj)

    15 puan, Türkiye (+4 Averaj)

    11 puan, Karadağ

    5 puan, Letonya

    0 puan, Cebelitarık

  • GRUP İKİNCİLERİ PLAY-OFF OYNAYACAK

    Grubu lider bitiren ekip Dünya Kupası'na doğrudan katılırken, grup ikincisi ise play-off oynama hakkı elde edecek. Rakiplerinin puan kaybını bekleyen Türkiye, iki maçını da kazanmak istiyor.

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