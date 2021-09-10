2010 yılında futbolu bıraktıktan sonra teknik direktör olarak pek çok kulüple çalışan Okan Buruk'un ismi Milli Takım'ın yeni teknik direktörü olarak anılıyor. Büyük ölçüde anlaşıldığı söylenen Okan Buruk hakkında merak edilenleri derledik...

OKAN BURUK KİMDİR?

Eski millî futbolcu ve teknik direktör Okan Buruk 19 Ekim 1973 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Kendisi gibi futbolcu olan Fuat Buruk ile kardeş olan Okan Buruk orta saha mevkiinde forma giymiştir.

OKAN BURUK'UN OYNADIĞI TAKIMLAR

Futbola Büyükçekmece'de yerel bir kulüp olan Karadeniz İdman Ocağı'nda başlayan Okan Buruk'un profesyonel olarak oynadığı kulüpler şöyle:

Galatasaray

Her iki abisinin de futbolcu olması nedeniyle futbolla iç içe büyüdü ve 11 yaşında Galatasaray’ın alt yapısına girdi. 1992 yılında Avrupa Gençler Şampiyonu olan genç millî takımın kaptanıydı. Trabzonspor'la oynanan bir kupa maçında ayağının kırılması nedeniyle bir süre yeşil sahalardan uzak kaldı.

Internazionale Milano

2001 yılında Galatasaray'ın üst üste 5. şampiyonluğu kazanmasına üç ay kala Emre Belözoğlu ile birlikte İtalya’nın Internazionale Kulübü ile anlaşma imzaladı.

Türkiye millî futbol takımının 3. olduğu 2002 FIFA Dünya Kupası'nda forma giydi. 2006 FIFA Dünya Kupası elemelerinde Danimarka millî futbol takımına attığı golle dikkatleri üzerine çekmiştir. Emre Belözoğlu ile birlikte gittiği, 3 sezon oynadığı Inter'de fazla forma şansı bulamadı.

Beşiktaş

2004-05 sezonu başında Beşiktaş'a transfer oldu. 11 Temmuz 2006 tarihinde boş mukaveleye imza atarak eski kulübü Galatasaray'a geri dönmüştür.

Galatasaray

Okan Buruk 7 Haziran 2008 itibarı ile Galatasaray kulübünden ayrılarak. İstanbul Büyükşehir Belediyespor takımı ile 2 yıllık mukavele imzalamıştır.

2009-10 sezonunun sonunda futbolu bırakmaya kararı verdi. Bu kararından sonra Türkiye formasıyla 19 Mayıs'ta Çek Cumhuriyeti ile oynanan maçta 9. dakikada Emre Aşık'la beraber oyundan çıkarak jübilesini yaptı.

OKAN BURUK'UN ÇALIŞTIRDIĞI TAKIMLAR

Guus Hiddink döneminde A millî takım İdari Koordinatörlüğü görevini yürüten Buruk, Abdullah Avcı'nın teknik direktörlük görevine getirilmesiyle 2011 Kasım ayında yardımcı antrenör oldu.

Elazığspor

2013 yılı Ağustos ayında Abdullah Avcı'nın görevinden istifa etmesiyle millî takımdaki görevinden ayrılan Buruk, 30 Ekim 2013'te Elazığspor ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Elazığspor başında ligin 10. haftasında görevine başlayan Buruk'un bu ilk teknik direktörlük deneyimi oldu. Ancak sezon sonunda takımı bir alt lige düştükten sonra 2 Haziran 2014'te görevinden istifa etti.

Gaziantepspor

2014/15 sezonunda Gaziantepspor ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Sezon sonunda takımı ligi orta sıralarda tamamlayan Buruk, gelecek sezon ile ilgili yönetimle anlaşamaması nedeniyle sözleşmesini karşılıklı olarak fesh etti.

Sivasspor

26 Ekim 2015 tarihinde Sergen Yalçın'dan boşalan teknik direktörlük görevi için Sivasspor ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Ligin 10. haftasında görevine başlayan Buruk, 11 maçta alınan 2 galibiyet, 7 mağlubiyet ve 2 beraberlik sonucunda teknik direktörlük görevinden istifa etti.

Göztepe

Buruk, 2016 yılı Haziran ayında 1. Lig ekiplerinden Göztepe ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Takımın 2016-17 sezonunun ilk yarısındaki performansının ilerleyen haftalarda düşüşe geçmesi ve son olarak Eskişehirspor karşısında alınan farklı mağlubiyet sonrasında 20 Mart 2017'de görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Akhisar Belediyespor

28 Mart 2017 tarihinde Tolunay Kafkas'tan boşalan Akhisar Belediyespor teknik direktörlüğü görevine 1,5 yıllığına getirildi.

Buruk yönetiminde 2017-18 Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe'yi yenen Akhisar Belediyespor'a tarihinde ilk kez Türkiye Kupası'nın sahibi oldu. Sezon sonunda sözleşmesi sona eren Okan Buruk takımdan ayrıldı.

Çaykur Rizespor

19 Eylül 2018 tarihinde İbrahim Üzülmez'in ardından Çaykur Rizespor'un teknik direktörlük görevine getirildi.

İstanbul Başakşehir

19 Temmuz 2020 tarihinde Süper Lig'in 33. haftasında İstanbul Başakşehir takımıyla teknik direktör olarak ilk Süper Lig kupasını ve kariyerinde ikinci kupasını kazandı. 29 Ocak 2021 tarihinde Başakşehir takımıyla karşılıklı anlaşarak takımdan ayrılmıştır.

OKAN BURUK ÇOCUĞU KİM?

Tecrübeli futbolcu Okan Buruk 3 Temmuz 2007 tarihinde eski Türkiye Güzeli ve model Nihan Akkuş'la evlendi. Okan Buruk-Nihan Akkuş çiftinin Ali Yiğit adında bir oğlu oldu.