Milli Takım aday kadrosu açıklandı

A Milli Takımımızın Hırvatistan, Rusya ve Macaristan'la oynayacağı karşılaşmalar öncesi aday kadrosu açıklandı. Ay-yıldızlılar, 11 Kasım'daki hazırlık maçında Hırvatistan'ı konuk ettikten sonra 15 Kasım'da Rusya'yı UEFA Uluslar Ligi'nde ağırlayacak. Milli Takımımız 18 Kasım'da ise Macaristan ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

CANER ERKİN 3 YIL SONRA!

Fenerbahçe forması giyen Caner Erkin, 3 yıl sonra Milli Takım'a davet edildi. Tecrübeli futbolcu son olarak 2018 Dünya Kupası Elemeleri'ndeki İzlanda mücadelesinde aday kadroda yer almıştı.