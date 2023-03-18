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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tahıl koridoru anlaşmasının uzatılmasıyla ilgili açıklama yaptı. Sosyam medya Twitter üzerinden yapılan açıklamada şu değerlendirmeler yapıldı:

Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı gibi Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması Sn. Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere Millî Savunma Bakanımız Sn. Hulusi Akar ve ilgili Bakanlıklarımızın yaptığı görüşmeler ve temaslar sonucunda 19 Mart 2023 tarihinden itibaren uzatıldı. Hem bölge ve dünya barışına hem de gıda fiyatları ve istikrara ciddi katkıları olan anlaşma sayesinde bugüne kadar 800'den fazla gemi ile ihtiyaç sahibi ülkelere 25 milyon ton tahıl sevkiyatı gerçekleştirildi.