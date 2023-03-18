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Milli Savunma Bakanlığı'ndan tahıl koridoru açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Hem bölge ve dünya barışına hem de gıda fiyatları ve istikrara ciddi katkıları olan anlaşma sayesinde bugüne kadar 800'den fazla gemi ile ihtiyaç sahibi ülkelere 25 milyon ton tahıl sevkiyatı gerçekleştirildi" denildi

Giriş: 18.03.2023 - 20:05 | Güncelleme: ABONE OL
Milli Savunma Bakanlığı'ndan tahıl koridoru açıklaması
HABERTURK.COM

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tahıl koridoru anlaşmasının uzatılmasıyla ilgili açıklama yaptı. Sosyam medya Twitter üzerinden yapılan açıklamada şu değerlendirmeler yapıldı:

Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı gibi Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması Sn. Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere Millî Savunma Bakanımız Sn. Hulusi Akar ve ilgili Bakanlıklarımızın yaptığı görüşmeler ve temaslar sonucunda 19 Mart 2023 tarihinden itibaren uzatıldı. Hem bölge ve dünya barışına hem de gıda fiyatları ve istikrara ciddi katkıları olan anlaşma sayesinde bugüne kadar 800'den fazla gemi ile ihtiyaç sahibi ülkelere 25 milyon ton tahıl sevkiyatı gerçekleştirildi.

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