Milli Savunma Bakanlığı 172 memur alımı yapıyor! 2024 MSB memur alımı başvuru ekranı, şartları ve kadro dağılımı
Milli Savunma Bakanlığı 172 memur alımı ilanı yayımlandı. İlanda MSB memur alımı başvuru tarihleri, şartları, alım yapılacak pozisyonlar, mülakat sınavı tarihi gibi detaylara yer verildi. Farklı meslek gruplarında istihdam edilmek üzere memur alımı için başvuru süreci 20 Aralık Cuma bugün başladı. Milli Savunma Bakanlığı memur alımı başvuru ekranı 2024 erişime açıldı. Peki, Milli Savunma Bakanlığı memur alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, kadro-branş dağılımı nasıl, mülakat sınavı ne zaman? İşte, alıma ilişkin tüm detaylar haberimizde…
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Milli Savunma Bakanlığı 172 memur alımı yapılacağını duyurdu. Alıma ilişkin ilan yayımlandı. İlana göre, Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları ve Milli Savunma Üniversitesinde istihdam edilmek üzere yapılacak olan personel alımı için başvuru süreci 20 Aralık itibarıyla başladı ve 20 Ocak 2025 tarihine kadar devam edecek. Müracaat etmek isteyen adaylar için başvuru şartları, kadro-branş dağılımı, mülakat sınavı tarihi gibi detayları haberimizde derledik. Peki, MSB 172 memur alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? İşte, Milli Savunma Bakanlığı memur alımı başvuru ekranı 2024…
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MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 172 MEMUR ALIMI BAŞVURU KILAVUZU YAYIMLANDI
Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları ve Milli Savunma Üniversitesine farklı meslek gruplarından 172 memur alınacak.
Alıma ilişkin yayımlanan kılavuzda şu ifadeleere yer verildi:
‘’Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları ve Millî Savunma Üniversitesinde istihdam edilmek üzere; Tablo-1’de belirtilen faaliyet takvimine uygun olarak, Tablo-2’de yer alan niteliklerde Devlet Memuru kadrolarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Millî Savunma Bakanlığına İlk Defa Devlet Memuru Olarak Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik Millî Savunma Bakanlığı Personel ve Askerî Öğrenci Temin Faaliyetleri Yönetmeliği esaslarına göre personel temini yapılacaktır.
Temin süreci; başvuru, kayıt kabul, mülakat sınavı, sağlık raporu işlemleri ve güvenlik soruşturması aşamalarından oluşmaktadır.
Bakanlık gerek gördüğü takdirde meslekî yeterlilik sınavı yapabilecek ve Başvuru Kılavuzunu değiştirebilecek. Başvuru süresince adayların ilanda yapılacak güncellemeleri takip etmeleri gerekmektedir.
Her adayın sadece bir tercih hakkı bulunmaktadır.’’
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MSB MEMUR ALIMI SINAV BAŞVURUSU NE ZAMAN, NASIL VE NEREDEN YAPILIR?
Kılavuza göre, Milli Savunma Bakanlığı memur alımı başvuruları 20 Aralık Cuma günü başladı ve 20 Ocak 2025 tarihinde sona erecek.
Adaylar, başvurularını https://personeltemin.msb.gov.tr adresinden e-Devlet şifresiyle çevrim içi gerçkleştirebilecek.
Genel ağ (İnternet) ortamı dışında dilekçe, mektup, posta vb. yöntemlerle yapılacak başvurular kabul edilmeyecek, bu dilekçelere cevap verilmeyecek ve işlem yapılmayacaktır.
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SINAV BAŞVURU ŞARTLARI
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesindeki genel şartları taşımak,
b) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 2024 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına katılmış ve puan almış olmak,
c) Başvuru tarihi itibariyle üst öğrenim durumuna göre nitelik tablosunda (Tablo-2) bulunan her bir kadro ünvanı için belirlenen niteliklere sahip olmak, ç) Süresi içinde istenen bilgi ve belgeleri sisteme yüklemiş olarak başvuru işlemini tamamlamak.
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SINAV ÜCRETİ
a) Sınav ücreti 200 (ikiyüz) TL’dir.
b) Adaylar, başvuru işlemleri tamamlanmasını müteakip sınavlara çağrı yapıldıktan sonra duyuruda belirtilecek tarihler arasında T.C. Vakıflar Bankasının internet/mobil bankacılık uygulaması veya ATM cihazları üzerinden Ödemeler/Eğitim ve Sınav Ödemeleri/Sınav Ödemeleri/Millî Savunma Bakanlığı Personel Sınav Ödemeleri ekranından, başvuru sahibinin (adayın) TC Kimlik Numarası girilerek sınav ücreti yatırılacaktır.
c) Millî Savunma Bakanlığına İlk Defa Devlet Memuru Olarak Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik’in 6’ncı maddesinin 2. fıkrasında belirtilen şehit/gazi eş ve çocukları, ilgili kurumdan/bakanlıktan (Sosyal Güvenlik Kurumu veya Aile ve Sosyal Hizmetler Kurumundan) alınmış kanun numarasını belirtir onaylı belgeyi başvuru esnasında taratarak sisteme yükleyecek, sınava gelirken belgenin aslını ve bir adet fotokopisini beraberinde getirecektir. Söz konusu belgeyi başvuru esnasında sisteme yükleyen şehit/gazi eş ve çocukları sınav ücreti yatırmayacaktır.
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SINAV TARİHİ VE YERİ
Mülakat sınavına girmeye hak kazanan adayların mülakat sınav tarihi ve yeri https://personeltemin.msb.gov.tr adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacak. Ayrıca Millî Savunma Bakanlığı sosyal medya hesaplarında da duyurulacak.
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MEMUR ALIMI BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ
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SINAVA GELİRKEN ADAYLARIN YANINDA GETİRECEĞİ BELGELER
Adaylar aşağıda belirtilen belgeleri sırasına göre üstü şeffaf altı mavi plastik dosyaya takılı olarak beraberinde getireceklerdir. Belgelerin asılları dosyaya takılmayacak, adayların kendilerinde kalacaktır.
a) Sınav çağrı belgesi,
b) T.C. Kimlik Kartı/Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi,
c) Öğrenim belgesi (diploma) veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya kurum veya noterden onaylı sureti veya e-Devletten alınan belge ya da yabancı üniversitelerden mezun olunması halinde Yükseköğretim Kurulu onaylı denklik belgesinin aslı veya onaylı sureti ve fotokopisi,
ç) Müracaat ettiği ünvana ait ustalık-kalfalık belgesi, avukatlık ruhsatı, güvenlik görevlisi kimlik kartı, kurs belgesi ve ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen (CPE, CAE, TOEFL İBT, PTE Akademik vb.) yabancı dil yeterlilik belgesi aslı veya onaylı sureti.
d) Erkek Adaylardan;
(1) Askerlik hizmetini yapmamış olanlar için askerlik durum belgesi (e-Devletten alınan belge veya Askerlik Şubesi Başkanlığınca onaylı suret),
2) Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için terhis belgesi (Belgenin aslı ve fotokopisi veya e-Devletten alınan belge veya Askerlik Şubesi Başkanlığınca onaylı suret),
(3) Askerlikten muaf olan adaylar için askerlikten muaf olduğuna dair belge (Belgenin aslı ve fotokopisi veya e-Devletten alınan belge veya Askerlik Şubesi Başkanlığınca onaylı suret),
e) Şehit, gazi eş ve çocuklarının; anne, baba veya eşinin bu durumunu gösterir belgenin aslı ve fotokopisi,
f) Adli Sicil veya Adli Sicil Arşiv Kaydının olmadığına dair e-Devletten alınan belge, (Adli sicil kaydı bulunan adaylar ilgili mahkeme kararı/kesinleşme şerhinin aslını ve fotokopisini de beraberinde getirecektir.)