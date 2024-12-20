MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 172 MEMUR ALIMI BAŞVURU KILAVUZU YAYIMLANDI

Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları ve Milli Savunma Üniversitesine farklı meslek gruplarından 172 memur alınacak.

Alıma ilişkin yayımlanan kılavuzda şu ifadeleere yer verildi:

‘’Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları ve Millî Savunma Üniversitesinde istihdam edilmek üzere; Tablo-1’de belirtilen faaliyet takvimine uygun olarak, Tablo-2’de yer alan niteliklerde Devlet Memuru kadrolarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Millî Savunma Bakanlığına İlk Defa Devlet Memuru Olarak Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik Millî Savunma Bakanlığı Personel ve Askerî Öğrenci Temin Faaliyetleri Yönetmeliği esaslarına göre personel temini yapılacaktır.

Temin süreci; başvuru, kayıt kabul, mülakat sınavı, sağlık raporu işlemleri ve güvenlik soruşturması aşamalarından oluşmaktadır.

Bakanlık gerek gördüğü takdirde meslekî yeterlilik sınavı yapabilecek ve Başvuru Kılavuzunu değiştirebilecek. Başvuru süresince adayların ilanda yapılacak güncellemeleri takip etmeleri gerekmektedir.

Her adayın sadece bir tercih hakkı bulunmaktadır.’’