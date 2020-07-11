Milli Savunma Bakanlığı sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada "NATO güvence tedbirleri kapsamında, NATO’ya ait AWACS uçağına, Hava Kuvvetlerimize ait tanker uçağı tarafından Romanya üzerinde 23 bin feet irtifada yakıt ikmali yapıldı" ifadelerini kullandı.

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