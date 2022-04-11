Milli Reasürans Oda Orkestrası’nın özel konseri 13 Nisan Çarşamba, saat 20.30’da İş Sanat’ın YouTube kanalında müzikseverlerle buluşacak.

İş Sanat ve Milli Reasürans iş birliğinde gerçekleşen Milli Reasürans Oda Orkestrası’nın konseri 13 Nisan Çarşamba, saat 20.30’da İş Sanat’ın YouTube kanalında klasik müzik severlerle buluşacak. Orkestra şefi Hakan Şensoy yönetimindeki konserin solisti ise flüt sanatçısı Sonat Sözer olacak.

Antonio Vivaldi’nin “Il gardellino” adlı flüt konçertosu, Gabriel Faure’ün “Fantasie Op. 79”, Arthur Barbosa’nın “Scarpin Suite” ve “Choreando” eserleriyle doğadan ilham alan repertuvarın yer aldığı konser, ilk gösterim tarihinden itibaren İş Sanat’ın YouTube kanalında ücretsiz izlenebilir.

Konserin solisti Sonat Sözer, konservatuvar eğitiminin ardından Paris’te Ecole Nationale de Musique “Conservatoire Marcel Dupré”deki François Veilhan’ın sınıfına kabul edildi. Daha sonra Conservatoire National Région de Saint Maur’da Philippe Lesgourgues ile çalışmalarını sürdüren sanatçı dünyaca ünlü flüt virtüözü James Galway’den eğitim aldı.

Türkiye’nin önde gelen senfoni orkestraları ile solist olarak sahne alan, yurtiçi ve yurt dışında önemli konser salonlarında resitaller, oda müziği konserleri veren Sonat Sözer, İzmir Devlet Senfoni Orkestrası’nda flüt grup şef yardımcılığı görevini sürdürüyor.

Konser, ilk gösterim tarihinden itibaren İş Sanat’ın YouTube kanalında erişime açık olacak.