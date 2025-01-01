Milli Piyango yılbaşı çekilişinde son 3 rakamı bilene ne kadar veriyor?
Milli Piyango yılbaşı çekilişi için heyecanlı geri sayım sona erdi. 600 milyon TL'lik büyük ikramiye için şansını deneyen vatandaşların yanı sıra, son 3 rakamı bilenler de ikramiye kazandı. Peki, Milli Piyango yılbaşı çekilişinde son 3 rakamı bilenlere ne kadar verildi? İşte detaylar...
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Milli Piyango yılbaşı çekilişi, her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük bir heyecanla karşılandı. Bu yılki çekilişte büyük ikramiye tam 600 milyon TL olarak belirlendi. Çekiliş, 31 Aralık akşamı saat 18.30’da başladı ve milyonlarca vatandaş umutla sonuçları beklemeye koyuldu. Peki, Milli Piyango yılbaşı çekilişinde son 3 rakamı doğru tahmin edenlere ne kadar ödül veriliyor? Son 3 rakama çıkan ödül miktarıyla ilgili detaylar haberimizde...
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MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİNDE SON 3 RAKAMI BİLENE NE KADAR VERİYOR?
2024 Milli Piyango yılbaşı çekilişinde büyük ödül 600 milyon TL olarak açıklandı. Son 3 rakamı tutturanlar için verilecek ikramiye tutarı 1.800 TL olarak belirlendi.
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MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?
Milli Piyango çekilişi 31 Aralık 2024 Salı günü saat 18.30'da başladı.
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MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ BİLET FİYATLARI NE KADAR?
Çeyrek bilet: 150 TL
Yarım bilet: 300 TL
Tam bilet: 600 TL
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MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ İKRAMİYE TABLOSU