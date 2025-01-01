Amorti sorgulama ekranı 2025: Milli Piyango yılbaşı çekilişi amorti rakamları nasıl ve nereden öğrenilir?
Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi 31 Aralık 2024 Salı günü saat 18.30'da başladı ve 23.15'te sona erdi. Noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişte kazandıran numaralar canlı yayında tek tek açıklandı. Çekilişin tamamlanmasının ardından büyük ikramiye kazanamayanlar amorti rakamları için arama motorlarına yöneldi. Milli Piyango biletinin son rakamları olarak bilinen amorti sorgulama ekranı bilet sahipleri tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Milli Piyango yılbaşı çekilişi amorti kaç çıktı, sorgulama nasıl yapılır? İşte, 2025 Milli Piyango amorti numaraları sorgulama ekranı...
- 1
Milli Piyango amorti rakamları bilet sahipleri tarafından araştırılmaya başlandı. 31 Aralık Salı günü saat 18.30’da başlayan 2025 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi, saat 23.15’te sona erdi. Bu yıl 600 milyon TL'lik büyük ikramiyenin sahibini bulduğu çekilişin tamamlanmasının ardından "Milli Piyango amorti kaç çıktı, sorgulama nasıl yapılır?" soruları gündemdeki yerini aldı. Amorti sorgulama ekranı ile amorti numaraları bu yıl da Haberturk.com’da yer alıyor. Bu başlık altından; Milli Piyango yılbaşı çekilişi amorti çıkan rakamlar 2025 bilgisine ve bilet sorgulama ekranına ulaşabilirsiniz.
- 2
AMORTİ ÇEKİLİŞİ TAMAMLANDI!
Büyük ikramiyenin 600.000.000 TL olarak belirlendiği 2025 Milli Piyango yılbaşı çekilişi, 31 Aralık Salı günü gerçekleşti.
Saat 18.30'da başlayan çekiliş, 23.15 itibarıyla sona erdi.
Amorti çıkan rakamlar da belli oldu.
- 3
İŞTE AMORTİ KAZANAN NUMARALAR!
İşte amorti kazanan numaralar:
2 ve 7
-
- 4
AMORTİ SORGULAMA 2025 NASIL YAPILIR?
Milli Piyango 2025 yılbaşı çekilişi sonuçları sıralı tam liste açıklandı.
Amorti Numarası Sorgulama işlemini Milli Piyango Online (https://www.millipiyangoonline.com/milli-piyango/yilbasi-cekilis-sonuclari-bilet-sorgulama) üzerinden yapabilirsiniz.
- 5
AMORTİ NEDİR, NE KADAR KAZANDIRIR?
Milli Piyango çekilişlerinde amorti, biletin son rakamına göre verilen ikramiye türünün adıdır. Yılbaşı çekilişinin akabinde, amorti rakamı olarak 2 ayrı rakam çekilir.
Biletinizin son rakamında bu iki rakamdan birini tutturmanız halinde amorti kazanmış olursunuz. Amorti miktarı ise bilet fiyatınız kadardır.
Yani amorti çıkan bilet çeyrek biletse 150 TL, yarım bilet ise 300 TL, tam bilet ise 600 TL'dir. Amorti tutturmanız halinde bu ücreti, yani bilet fiyatını geri alırsınız.
- 6
AMORTİ KAZANMAK İÇİN KAÇ BİLMEK GEREKLİ?
Çekilen 2 rakamdan biri Milli Piyango biletinin son rakamı ise biletine amorti çıkmış olur. Amorti çıkan biletler, bilet bedelini sahibine kazandırır.
-
- 7
2025 MİLLİ PİYANGO AMORTİ İKRAMİYESİ KAÇ TL?
2025 Yılbaşı Özel Çekilişi için çeyrek bilet 150 TL, yarım bilet 300 TL ve tam bilet 600 TL olduğundan dolayı talihlilerin kazanacağı amorti ikramiyesi aldığı tam, yarım ya da çeyrek bilete göre değişiklik gösterecek. Kişi 600, 300 veya 150 TL amorti ikramiyesi kazanacaktır.