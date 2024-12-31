Milli Piyango çekilişi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Şans oyunu tutkunlarının yakından takip ettikleri Milli Piyango'da yılbaşı özel rekor ikramiye tutarı 600 milyon TL olarak açıklandı. Bilet satışları 9 Kasım tarihi itibariyle başladı. Çekiliş sonuçları ve amortiye dair tam liste 'www.millipiyangoonline.com' üzerinden yayınlanacak. Çekiliş için geri sayım sürerken, Milli Piyango yılbaşı çekilişinin tarihi merak konusu oldu. Peki, "Milli Piyango yılbaşı çekilişi ne zaman? Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi saat kaçta başlayacak?" İşte ayrıntılar...