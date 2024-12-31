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        Haberler Bilgi Yaşam Milli Piyango yılbaşı çekilişi ne zaman? Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi saat kaçta başlayacak?

        2025 Milli Piyango yılbaşı çekilişi ne zaman, saat kaçta?

        Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi için geri sayım başladı. Sisal Şans tarafından gerçekleştirilecek Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinin tarihi, saati ve büyük ikramiye miktarı belli oldu. Zengin olma hayaliyle çeyrek, yarım ve tam bilet alanlar, Milli Piyango TV Youtube kanalı üzerinden noter huzurunda gerçekleşecek Milli Piyango yılbaşı özel çekilişini 'https://www.haberturk.com/' üzerinden canlı olarak takip edebilecek. Peki, "Milli Piyango yılbaşı çekilişi ne zaman, saat kaçta?" İşte 2025 Milli Piyango yılbaşı çekilişine ilişkin tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.12.2024 - 08:05 Güncelleme: 31.12.2024 - 08:05
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        • 1

          Milli Piyango çekilişi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Şans oyunu tutkunlarının yakından takip ettikleri Milli Piyango'da yılbaşı özel rekor ikramiye tutarı 600 milyon TL olarak açıklandı. Bilet satışları 9 Kasım tarihi itibariyle başladı. Çekiliş sonuçları ve amortiye dair tam liste 'www.millipiyangoonline.com' üzerinden yayınlanacak. Çekiliş için geri sayım sürerken, Milli Piyango yılbaşı çekilişinin tarihi merak konusu oldu. Peki, "Milli Piyango yılbaşı çekilişi ne zaman? Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi saat kaçta başlayacak?" İşte ayrıntılar...

        • 2

          MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

          Milli Piyango çekilişi 31 Aralık 2024 Salı günü saat 17.30'da başlayacak.

        • 3

          MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ BİLET FİYATLARI NE KADAR?

          Çeyrek bilet: 150 TL

          Yarım bilet: 300 TL

          Tam bilet: 600 TL

        • 4

          600 milyon TL’lik büyük ikramiyenin sahibini ya da sahiplerinin aranacağı Milli Piyango Yılbaşı çekilişinde, dağıtılması planlanan toplam ikramiye tutarı ise 3 milyar 499 milyon 50 bin TL olacak.

        • 5
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