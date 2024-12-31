Milli Piyango bilet fiyatları 2025: Milli Piyango yılbaşı çekilişi tam, yarım, çeyrek bilet fiyatları ne kadar?
Yeni yıl için geri sayım devam ederken Milli Piyango biletleri hakkında araştırmalar da hız kazandı. 31 Aralık akşamı yapılacak çekilişte büyük ikramiye 600 milyon TL, toplam dağıtılacak ikramiye tutarı ise 3 milyar 499 milyon 50 bin TL olarak açıklandı. Yılbaşı çekilişi özel Milli Piyango bilet fiyatları da belli oldu. Zengin olabilme umuduyla şansını deneyecek olan kişiler çeyrek, yarım ve tam bilet fiyatlarını öğrenmek için arama motorlarına yöneldi. Peki, çeyrek, yarım, tam Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları 2025 bilgisi…
- 1
Mill Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 31 Aralık 2024 akşamı moter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilecek çekiliş için bilet satışı devam ediyor. Şansını denemek isteyenler ise ‘’Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları ne kadar, kaç TL?’’ sorularına yanıt arıyor. Çeyrek, yarım ve tam Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatlarını derledik. İşte, 2025 Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları…
- 2
MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİNDE BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR?
Bu yıl 600 milyon TL'lik büyük ikramiyenin tamamı dağıtım garantili. Yani bu yıl büyük ikramiyenin tamamı talihlilerin olacak.
600 milyon TL’lik büyük ikramiyenin sahibini ya da sahiplerini arayacağımız Milli Piyango Yılbaşı çekilişinde, dağıtılması planlanan toplam ikramiye tutarı ise 3 milyar 499 milyon 50 bin TL olacak.
- 3
MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLET FİYATLARI 2025 NE KADAR?
2025 Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları şöyle;
Çeyrek bilet: 150 TL
Yarım bilet: 300 TL
Tam bilet: 600 TL
-
- 4
MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLETİ NASIL ALINIR?
Yılbaşı çekilişi için hazırlanan biletler, 9 Kasım 2024 tarihi itibarıyla satışa sunulmaya başladı.
Milli Piyango yılbaşı biletleri Milli Piyango Online web sitesi, Milli Piyango mobil uygulaması ve Milli Piyango bayileri üzerinden alınabiliyor.
- 5
YILBAŞI ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 31 ARALIK'TA AÇIKLANACAK
Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi sonrası, oyun severlerimiz amorti dahil olmak üzere tüm ikramiye sonuçlarını Milli Piyango Online web sitesi ve Milli Piyango Mobil Uygulaması üzerinden takip edebilecek.
Milli Piyango yılbaşı sonuçları 31 Aralık 2024 gecesi çekilişten hemen sonra millipiyangoonline.com'da açıklanacak.
- 6