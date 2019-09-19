19 Eylül Milli Piyango çekiliş sonuçları için heyecanlı bekleyiş gerçekleştirilen çekilişle birlikte sona erdi. Çekiliş Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) resmi internet sitesi olan www.mpi.gov.tr adresinden canlı yayınlandı. Çekilişin ardından ise yine www.mpi.gov.tr üzerinden çekiliş sonuçları ile birlikte tüm ikramiye bilgileri yer aldı. Büyük ikramiye çeyrek bilete isabet etti. Ancak 4'e bölünün büyük ikramiyenin isabet ettiği iki bilet satılmadı. Normalde her ayın 9 - 19 ve 29'unda yapılan Milli Piyango çekilişine ek olarak 31 Aralık, 23 Nisan, 31 Ağustos gibi resmi bayram günlerinde de özel çekilişler düzenleniyor. 19 Eylül Milli Piyango çekiliş sonuçları, bilet sorgulama sayfası haberimizde.

MPİ MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI SIRALI TAM LİSTE- 19 EYLÜL 2019

Büyük ikramiye kazanan biletin sevk edildiği il-ilçe:ANKARA-MERKEZ, SİSTEM ANKARA SATILMAYAN BİLET- , SİSTEM ANKARA SATILMAYAN BİLET- , İZMİR-MERKEZ

3000000 TL ikramiye kazanan numaralar

090745

100000 TL ikramiye kazanan numaralar

568988

10000 TL ikramiye kazanan numaralar

020937 054064 081822 094741 176184 192351

195807 394741 530142 551060

5000 TL ikramiye kazanan numaralar

002661 047201 051022 077824 086189 098691

112112 121096 126551 152512 181465 192910

226343 231654 233793 247603 440504 442569

449272 456130

Son 5 rakamına göre 1000 TL ikramiye kazanan numaralar

07284 12445 18429 31061 32652 33094

38010 38761 44193 45914 48890 50000

52842 67949 77144 78466 82161 85259

88325 97651

Son 4 rakamına göre 160 TL ikramiye kazanan numaralar

0170 0633 1184 2812 2953 3607

3770 4426 5060 6167 6732 9065

9160 9619 9990

Son 3 rakamına göre 80 TL ikramiye kazanan numaralar

068 088 273 382 447 632

727 768 777 853

Son 2 rakamına göre 48 TL ikramiye kazanan numaralar

26 32 40 43 55 58

74 81

Son 1 rakamına göre 24 TL ikramiye kazanan numaralar

1 9

3000 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar

000745 010745 020745 030745 040745 050745

060745 070745 080745 090045 090145 090245

090345 090445 090545 090645 090705 090715

090725 090735 090740 090741 090742 090743

090744 090746 090747 090748 090749 090755

090765 090775 090785 090795 090845 090945

091745 092745 093745 094745 095745 096745

097745 098745 099745 190745 290745 390745

490745 590745

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN