80 milyon TL’lik büyük ikramiyenin yanı sıra, ikinci kategori ikramiyesi 8 milyon TL olacak.

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ KURALLARI

Milli Piyango bilet tipleri üçe ayrılır; Tam Bilet, Yarım Bilet ve Çeyrek Bilet. Alınan ve ikramiye kazanan bilet tam bilet ise ikramiyenin tümü, yarım bilet ise ikramiyenin yarısı, çeyrek bilet ise ikramiyenin çeyreği kazanılır. Kazanan kategoriler çekilişlerde değişkenlik gösterir ve Milli Piyango’da iki tane özel kategori bulunur. Amorti, son kazanan kategoridir. Birincisi 0-4 arasından ikincisi 5-9 arasından olmak üzere iki numara çekilir. Son basamağı bu iki numaradan biri olan biletler amorti ikramiyesi kazanır. Teselli kategorisi, en büyük ikramiyeyi kazanan bilet numarasının her basamağındaki numaraya göre farklılık gösteren ikramiyedir. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/milli-piyango/milli-piyango-oyun-kurallari adresinden ulaşılabilir.