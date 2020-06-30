Milli Piyango lisansı 2017'de 49 yıllığına Türkiye Varlık Fonu'na devredilmiş; Milli Piyango'nun işletmesi için düzenlenen ihalenin ardından geçen yıl Ağustos ayında Sisal-Şans Ortak Girişimi ile sözleşme imzalanmıştı.

Demirören-Sisal spa ortaklığındaki Sisal Şans tarafından yapılan açıklamada, hizmet alım sözleşmesinin 1 Ağustos 2020 itibarıyla devreye alınacağı belirtilerek, "Sisal Şans 1 Ağustos'ta faaliyetlerine başlıyor... Yeni dönemindeki ilk çekilişini 2 Ağustos'ta gerçekleştirecek olan Sisal Şans, son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapısıyla sektöre getireceği yeni oyunlarla, şeffaflık esasıyla oyunculara eğlenceli şans oyunları dünyası sunacak" denildi.