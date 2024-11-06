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        Haberler Bilgi Spor MİLLİ MAÇ TARİHİ | Türkiye - Galler maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Uluslar Ligi milli maç hangi kanalda şifreli mi, şifresiz mi yayınlanacak?

        Türkiye - Galler maçı yaklaşıyor! Türkiye - Galler maçı ne zaman, saat kaçta?

        Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki mücadelesine hızla devam ediyor. Ay-Yıldızlı ekip, sıradaki maçlarında Galler ve Karadağ ile karşılaşacak. Grupta 10 puanla liderlik koltuğunda oturan Türkiye, en yakın rakibi 8 puanlı Galler'in hemen önünde yer alıyor. Dört maçta üç galibiyet ve bir beraberlik elde eden Milli Takım, Kayseri'de Galler'i konuk edecek. Peki Türkiye-Galler maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte milli maçın takvimi ve ayrıntılar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.11.2024 - 20:20 Güncelleme: 07.11.2024 - 00:16
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        • 1

          A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta sergilediği başarılı performansla dikkat çekiyor. İlk dört maçında üç galibiyet ve bir beraberlik alarak 10 puanla liderlik koltuğuna oturan milliler, beşinci maçta 8 puanla ikinci sırada bulunan Galler’i Kayseri’de ağırlayacak. Futbolseverler, Türkiye-Galler maçının tarihini, saatini ve hangi kanalda yayınlanacağını merakla bekliyor. Peki, bu heyecan dolu milli karşılaşma ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda izlenebilecek? İşte ayrıntılar…

        • 2

          TÜRKİYE GALLER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup beşinci maçında Galler ile mücadele edecek. Türkiye Galler maçı, 16 Kasım 2024 Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak.

          A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta sergilediği başarılı performansla dikkat çekiyor. İlk dört maçında üç galibiyet ve bir beraberlik alarak 10 puanla liderlik koltuğuna oturan milliler, beşinci maçta 8 puanla ikinci sırada bulunan Galler’i Kayseri’de ağırlayacak. Futbolseverler, Türkiye-Galler maçının tarihini, saatini ve hangi kanalda yayınlanacağını merakla bekliyor. Peki, bu heyecan dolu milli karşılaşma ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda izlenebilecek? İşte ayrıntılar…

        • 3

          TÜRKİYE GALLER MAÇI HANGİ KANALDA?

          Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu’nda oynanacak Türkiye Galler maçı, TV8 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

        • 4

          UEFA ULUSLAR B LİGİ TÜRKİYE PUAN DURUMU EKİM 2024

          1- TÜRKİYE 10 PUAN

          2- GALLER 8 PUAN

          3- İZLANDA 4 PUAN

          4- KARADAĞ 0 PUAN

        • 5

          A MİLLİ TAKIM ULUSLAR LİGİ MAÇ FİKSTÜRÜ

          UEFA Uluslar B Liginde toplamda 6 maç oynayacak Millilerin kalan maçları şöyle:

          16 Kasım 2024 / 20.00: Türkiye - Galler

        • 6

          19 Kasım 2024 / 22.45: Karadağ - Türkiye

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