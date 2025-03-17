UEFA Uluslar Ligi play-off turunda A Milli Futbol Takımımız, ilk maçında Macaristan’ı ağırlayacak. Play-off aşamasından da galibiyetle ayrılmak isteyen milli takımın aday kadrosu belli oldu. Aday kadrodaki futbolculardan Arda Güler ve Merih Demiral sarı kart cezası nedeniyle maçta forma giyemeyecek. Yusuf Akçiçek ve Taha Şahin ile orta sahada görev yapan Demir Ege Tıknaz ise ilk kez A Milli Takım'a davet edildi. Peki, Türkiye - Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Türkiye - Macaristan maçı tarihi ve saati...