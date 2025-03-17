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        Haberler Bilgi Spor MİLLİ MAÇ TARİHİ 2025: Türkiye Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Uluslar Ligi play-off turu Türkiye Macaristan maçı hangi kanalda yayınlanacak?

        Türkiye Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Uluslar Ligi play-off turu Türkiye Macaristan maçı hangi kanalda?

        UEFA Uluslar Ligi play-off turu ilk maçında A Milli Futbol Takımı Macaristan ile karşı karşıya gelecek. Montella'nın öğrencileri, ev sahibi avantajını kullanarak Macaristan'ı yenmek ve rövanş maçı öncesi avantaj elde etmek istiyor. Milli maç tarihi, saati ve canlı yayın kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Kritik mücadele öncesinde milli takımın aday kadrosu belli oldu. Peki, Türkiye - Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Türkiye - Macaristan maçı tarihi ve karşılaşmanın tüm detayları haberimizde...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.03.2025 - 11:33 Güncelleme: 17.03.2025 - 12:34
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        • 1

          UEFA Uluslar Ligi play-off turunda A Milli Futbol Takımımız, ilk maçında Macaristan’ı ağırlayacak. Play-off aşamasından da galibiyetle ayrılmak isteyen milli takımın aday kadrosu belli oldu. Aday kadrodaki futbolculardan Arda Güler ve Merih Demiral sarı kart cezası nedeniyle maçta forma giyemeyecek. Yusuf Akçiçek ve Taha Şahin ile orta sahada görev yapan Demir Ege Tıknaz ise ilk kez A Milli Takım'a davet edildi. Peki, Türkiye - Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Türkiye - Macaristan maçı tarihi ve saati...

        • 2

          TÜRKİYE - MACARİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi play-off turu ilk maçında Macaristan ile mücadele edecek.

          Türkiye Macaristan maçı, 20 Mart 2025 Perşembe günü saat 20.00’de başlayacak.

        • 3

          TÜRKİYE - MACARİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?

          Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak Türkiye - Macaristan maçının TRT ekranlarından naklen yayınlanması bekleniyor.

          Milli maçın hangi kanalda yayınlanacağı belli olduğunda haberimize eklenecektir.

        • 4

          A MİLLİ TAKIM ADAY KADROSU BELLİ OLDU

          A Milli Futbol Takımı'nın Macaristan maçları aday kadrosu açıklandı.

          Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) açıklamasına göre teknik direktör Vincenzo Montella'nın kadroya dahil ettiği isimler şunlar:

          Kaleci: Berke Özer (ikas Eyüpspor), Mert Günok (Beşiktaş), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

          Defans: Abdülkerim Bardakçı, Eren Elmalı, Kaan Ayhan (Galatasaray), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Merih Demiral (Al-Ahli), Mert Müldür, Yusuf Akçiçek (Fenerbahçe), Samet Akaydın, Taha Şahin (Çaykur Rizespor)

          Orta Saha: Atakan Karazor (Stuttgart), Demir Ege Tıknaz (Rio Ave), Hakan Çalhanoğlu (İnter Milan), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Benfica), Salih Özcan (Borussia Dortmund),

          Forvet: Ahmet Kutucu, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün (Galatasaray), Arda Güler (Real Madrid), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Deniz Gül (Porto), Emre Mor (ikas Eyüpspor), İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın (Fenerbahçe), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu (Benfica)

        • 5

          A MİLLİ FUTBOL TAKIMI UEFA ULUSLAR LİGİ MAÇ PROGRAMI 2025

          20 Mart 2025 20.00 | Türkiye-Macaristan

          23 Mart 2025 20.00 | Macaristan-Türkiye

        • 6
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