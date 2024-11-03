Türkiye - Galler maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki mücadelesini hız kesmeden sürdürüyor. Milliler, sıradaki maçlarında Galler ve Karadağ ile kozlarını paylaşacak. Grubun lideri olan Türkiye, 10 puanla ilk sırada yer alırken, 8 puanla ikinci sırada olan Galler en yakın takipçisi konumunda. Dört maçtan üç galibiyet ve bir beraberlik ile ayrılan A Milli Takım, Kayseri'de Galler'i ağırlayacak. Türkiye-Galler karşılaşması ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte milli maç takvimi ve detaylar…
- 1
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki performansını başarıyla sürdürüyor. İlk dört maçında üç galibiyet ve bir beraberlik alarak 10 puanla grubun zirvesine yerleşen milliler, beşinci maçta 8 puanla ikinci sırada bulunan Galler'i Kayseri'de konuk edecek. Sporseverler ise Türkiye-Galler maçının tarihini, saatini ve hangi kanalda yayınlanacağını heyecanla araştırıyor. Peki, bu önemli milli mücadele ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda ekranlara gelecek? İşte detaylar…
- 2
TÜRKİYE GALLER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup beşinci maçında Galler ile mücadele edecek.
Türkiye Galler maçı, 16 Kasım 2024 Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak.
- 3
TÜRKİYE GALLER MAÇI HANGİ KANALDA?
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu’nda oynanacak Türkiye Galler maçı, TV8 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
-
- 4
UEFA ULUSLAR B LİGİ TÜRKİYE PUAN DURUMU EKİM 2024
1- TÜRKİYE 10 PUAN
2- GALLER 8 PUAN
3- İZLANDA 4 PUAN
4- KARADAĞ 0 PUAN
- 5
A MİLLİ TAKIM ULUSLAR LİGİ MAÇ FİKSTÜRÜ
UEFA Uluslar B Liginde toplamda 6 maç oynayacak Millilerin kalan maçları şöyle:
16 Kasım 2024 / 20.00: Türkiye - Galler
- 6
19 Kasım 2024 / 22.45: Karadağ - Türkiye
-