Türkiye Faroe Adaları maçı için geri sayım başlamış durumda. UEFA Uluslar Ligi C Ligi Grup 1'de Litvanya, Lüksemburg ve Faroe Adaları ile karşılaşacak millilerimiz, ilk maçında Faroe Adaları karşısında 3 puan arıyor...

TÜRKİYE FAROE ADALARI MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye Faroe Adaları maçı 4 Haziran Cumartesi günü saat 21:45'de oynanacak.

TÜRKİYE FAROE ADALARI MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye Faroe Adaları maçı TRT1 ekranlarından canlı yayınlanacak ve Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak.