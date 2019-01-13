Işık, aracın yerlilik oranına ilişkin bilgi vererek "Füze Taşıma ve Yükleme Sistemi aracında 6 füze taşınabiliyor, bu füzeleri indirmek ve atış platformuna entegre etmek için bir özel vinç sistemi bulunmakta, bütün bu donanımlar askeri standartlarda üretilmiş ve yerlilik oranı çok yüksek ürünler." diye konuştu.

Füze fırlatma aracının reflektör sisteminin de yerli üretim olduğuna işaret eden Işık, "Diğer elektronik ve füze kısımlarında ise ülkemizin önde gelen savunma sanayi firmaları görev alıyor. Yüzde 70'in üzerinde yerlilik oranı var. Vinçte de yerli çözüm ortaklarıyla çalışıyoruz." ifadesini kullandı.