13 OCAK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Tarsus ilçesinde üretim yapan şirketin, askeri projeler Ar-Ge biriminde, milli hava savunma sistemi Hisar füzeleri için platform geliştirildi.
Bu kapsamda, füze fırlatma, taşıma ve yükleme sistemi araçları ile bunların üstyapısını içeren platformun prototipi üretildi.
İki ayrı araçtan oluşan platformdan birisi Füze Taşıma ve Yükleme Sistemi (FTYS),diğeri de Füze Fırlatma Sistemi (FFS) olarak kullanılıyor. Savunma Sanayi Başkanlığı ile görüşme halinde olan şirket yetkilileri, yapılacak anlaşmayla seri üretime geçmeyi planlıyor.
"İNŞALLAH SERİ ÜRETİMİ DE YAPACAĞIZ"
Koluman Otomotiv Endüstri AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Saltık, AA muhabirine, şirketlerinin Aselsan, Roketsan ve Havelsan gibi savunma sanayisi kuruluşlarının çözüm ortağı olduğunu söyledi.
Hisar ve Kalkan gibi projelere üstyapı ve araç tedarikinde bu kurumlara yardımcı olduklarını vurgulayan Saltık, "Platformu biz üretiyoruz, üst kısmı tamamen genel sözleşme sahibi olarak Aselsan ve Roketsan kapsamında. Hisar'da kullanılmak üzere iki tip araç var, birisi Füze Taşıma ve Yükleme Sistemi (FTYS) diğeri Füze Fırlatma Sistemi (FFS),bu iki aracın da prototiplerini yaptık, testlerden geçtik. İnşallah seri üretimi de yapacağız." ifadesini kullandı.
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