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        Haberler Gündem Milli Eğitim Bakanlığı Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla kısa bir film hazırladı

        Milli Eğitim Bakanlığı Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla kısa bir film hazırladı

        Millî Eğitim Bakanlığı, Cumhuriyetin 100. yılı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kısa bir film hazırladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.10.2023 - 17:24 Güncelleme: 26.10.2023 - 17:24
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        MEB'den Cumhuriyet'in 100. yıl filmi
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        Milli Eğitim Bakanlığı'ndan filmle ilgili yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        Filmde ülkemizin kurtuluşunda stratejik rol oynamış olan vatan evlatları işaret edilerek, Cumhuriyetin 100. yılı vesilesiyle bugünkü öğrencilerin de tıpkı önceki akranları gibi ülkemize ve milletimize sağlayacakları katkıların ve Türkiye Yüzyılı’nın inşasında oynayacakları rolün önemi vurgulandı, 100 yıl önce kurtuluş ve kuruluş evresindeki cesaret, yetenek ve azimleriyle ön plana çıkmış vatan evlatlarının taşıdığı bilinç ve inancın, Cumhuriyetin 100. yılında “Türkiye Yüzyılı”nın emanet edileceği öğrencilerdeki devamlılığı ve yansıması sahnelendi.

        Üç öğrencinin, Millî Mücadele’ye katkı veren üç tarihsel karakterle olan benzerlikleri gösterildi filmde. Filmdeki öğrencilerin ilki, Türkiye Yüzyılı’nın inşasında vatana hizmet etme hayaliyle 14 yaşındaki Salihlili Mehmet’in gazi Mehmetçikleri savaşta hayata bağlamak için gösterdiği çabadan esinlendi. İkinci öğrenci, henüz 12 yaşında bir çocuk olan Nezahat Onbaşı’nın savaş sırasında askerÎ mesajları şifreli bir şekilde telgrafla ileterek sağladığı katkıyı örnek aldı. Üçüncü öğrenci ise, 15 yaşındaki Gazi Cemal’in savaş anında bölükler arasındaki iletişimi sağlayarak savaşın seyrini değiştirmesindeki rolünden hareketle, “Türkiye Yüzyılı”nda cumhuriyete sağlayacağı katkıları ortaya koydu.

        Millî Eğitim Bakanlığı, hazırladığı bu filmle cumhuriyetin 100. yılını kutlarken, 100 yıl önceki nesillerin bilinç, inanç ve azminin bugünkü genç nesillere ışık tutmasıyla, gelecek “Türkiye Yüzyılı”nın da aynı değerleri taşıyan öğrencilerle inşa edileceğini vurguladı. Bu vesileyle Millî Eğitim Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye Yüzyılı vizyonunda öğrencilerin, öğretmenlerin ve dolayısıyla tüm maarif camiasının belirleyici rolünün altını çizildi.

        Filmde, 100 yıllık Cumhuriyetin şanlı tarihindeki farklı iki nesilden öğrencilerin vatan ve millet için birbiriyle örtüşen hikâyelerini ünlü oyuncu Volkan Severcan seslendirdi. Severcan’ın sesine ise Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası tarafından icra edilen 100. Yıl Marşı eşlik etti.

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        #MEB
        #100. yıl
        #Cumhuriyet
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