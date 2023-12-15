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        Haberler Gündem Eğitim Milli Eğitim Bakanlığı 9 seçmeli dersi müfredata ekledi! Eğitim uzmanı Habertürk’e değerlendirdi

        Eğitim uzmanı Pelister: Öğrencilerin gelecekteki hayatlarına katkı sağlayacak

        Milli Eğitim Bakanlığı, ikinci dönemden itibaren geçerli olmak üzere, aile yapısından sosyal yaşam kurallarına kadar 9 seçmeli dersi müfredata ekledi. Bunların arasında "Temel Hukuk", "Adab-ı Muaşeret", "Afet Bilinci", "Türk Aile Yapısı" gibi konuları kapsayan dersler bulunuyor

        dtopcu@haberturk.com
        Giriş: 15.12.2023 - 17:40 Güncelleme: 15.12.2023 - 17:41
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        9 seçmeli ders müfredata eklendi! Eğitim uzmanı Habertürk'e değerlendirdi
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        Milli Eğitim Bakanlığı'nın müfredata eklediği yeni seçmeli derslere ilişkin Eğitim Uzmanı Bilgin Pelister Habertürk’e değerlendirmelerde bulundu.

        "ÖNEMLİ BECERİLER KAZANDIRACAK"

        Pelister, öğrencilerin bu dersleri ilgi alanlarına göre seçebileceklerini ve branş öğretmenlerinden alacaklarını belirtti.

        Pelister, bu derslerin hem sosyal hem matematiksel bilgiler içerdiğini ve öğrencilerin gelecekteki hayatlarına katkı sağlayacak önemli beceriler kazandıracağını vurguladı.

        Pelister, “Adab-ı Muaşeret dersi, özellikle toplumda uygun davranış biçimlerini öğreterek, Türk kültüründeki yabancılaşma sorununa çözüm getirmeyi amaçlıyor” dedi.

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        DERSLER UZMAN ÖĞRETMENLER TARAFINDAN VERİLECEK

        Derslerin alanında uzman öğretmenler tarafından verilmesinin önemine dikkat çeken Pelister, “Bu dersleri bu alana yatkın, üniversitede bu dersi görmüş arkadaşlar ya da kendi ilgi alanlarında olduğu için bu dersi verebilecek kapasitede olan öğretmenlerimiz verecek” diye konuştu.

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