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        Haberler Diğer Atletizm Milli atlet Ayetullah Demir, Türkiye rekoru kırdı - Diğer Haberleri

        Milli atlet Ayetullah Demir, Türkiye rekoru kırdı

        İsrail'de düzenlenen 20 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda milli sporcu Ayetullah Demir, 110 metre engellide Türkiye rekoru kırdı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2023 - 23:33
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        Ayetullah Demir, Türkiye rekoru kırdı
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        Türkiye Atletizm Federasyonunun açıklamasına göre, şampiyonanın ikinci gününde piste çıkan Ayetullah Demir, yarı finalde 13.63'lük derecesiyle serisinde dördüncü olurken Türkiye rekoru kırmayı başardı.

        Şampiyonanın ikinci gününde yarışan 12 sporcudan 5'i adını finale yazdırdı.

        3 bin metre engellide Cuma Özcan ve Diyar Ergüven, çekiç atmada Emre Çiftçi, 400 metrede Edanur Tulum, 800 metrede ise Dilek Koçak finale kaldı. Dilek, 2.07.74 ile serisinde birinci olarak finale kalma başarısı gösterdi.

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