HABERTURK.COM

Türkiye siyasetinde yaşanan sıcak gelişmeler, dünya basınında da geniş yankı uyandırdı. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu olarak açıklandı. Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı dünya basınında nasıl yorumlandı?

BBC haberinde, "Kemal Kılıçdaroğlu: Muhalefet "Türkiye'nin Gandi'sini" Erdoğan'ın rakibi olarak seçti" başlığını kullandı.

New York Times, "Muhalefet partileri Erdoğan'ın rakibi için adayı seçti" başlığını kullanarak, "Türkiye'nin en büyük muhalefet partisinin başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve müttefikleri, ülkenin demokrasisine zarar verdiğini için Recep Tayyip Erdoğan'ı yenmek istiyor" ifadelerine yer verdi. Washington Post, "Türkiye muhalefeti Mayıs'taki seçimler için Erdoğan'ın rakibini seçti" başlığını kullandı.

Foto: AA Guardian haberinde ise, "Türk muhalefeti kamuoyu tartışmasının ardından okumayı seven cumhurbaşkanı adayına karar verdi" başlığını kullandı. Haberde," Bazıları 74 yaşındaki iktisatçı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 20 yıl sonra Erdoğan'ı koltuğunda edecek karizmadan yoksun olduğunu söylüyor" ifadelerine yer verildi. Der Spiegel, Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafını kullandığı haberinde, "Bu adam Erdoğan'ı yenmek istiyor. Şansı var mı?" başlığını attı. *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

ÖNERİLEN VİDEO