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        Haberler Gündem Çevre Milas'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı

        Milas'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı

        Muğla Milas'ta çıkan orman yangını, ekiplerin karadan ve havadan müdahalesiyle kontrol altına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2023 - 05:28
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        Milas'taki orman yangını kontrol altında
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        Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına başlandı.

        Ören Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Yangına, 6 helikopter, 4 uçakla havadan, 22 arazöz, 8 su tankeri, 3 dozer ve çok sayıda yangın söndürme işçisiyle karadan müdahale edildi.

        AA'nın haberine göre; sarp arazide devam eden yangına havanın kararmasının ardından gece görüşlü helikopterle havadan müdahale sürdü.

        Orman Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yangının ekiplerin çabalarıyla kontrol altına alındığı ve bölgede soğutma çalışmalarına başlandığı bildirildi.

        #Son dakika haberler
        #Muğla
        #Milas
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