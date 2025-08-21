Habertürk
        Fenerbahçe Milan Skriniar: Kendimizi geliştirmemiz gerekiyor - Futbol Haberleri

        Milan Skriniar: Kendimizi geliştirmemiz gerekiyor

        Fenerbahçe'nin stoperi Milan Skriniar, 0-0 berabere kaldıkları Benfica maçının ardından, "Kendimizi geliştirmemiz gerekiyor" dedi.

        Habertürk
        Giriş: 21.08.2025 - 00:31 Güncelleme: 21.08.2025 - 00:31
        "Kendimizi geliştirmemiz gerekiyor"
        UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Benfica'yla 0-0 berabere kalan Fenerbahçe'nin defans oyuncusu Milan Skriniar, karşılaşmayı değerlendirdi.

        "KENDİMİZİ GELİŞTİRMEMİZ GEREKİYOR"

        Şans yaratma konusunda zorluk yaşadıklarına dikkat çeken Skriniar, "İyi oynadığımızı düşünüyorum. Benfica, topla iyi oynayabilen bir takım ama biz defansif olarak işimizi iyi yaptık. Tehlikeli bir pozisyon vermedik rakibe ama toplu oyunda daha iyi olabilirdik. Özellikle 10 kişi kaldıktan sonra rakip daha iyisini yapabilirdik. Bu anlamda kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Göztepe ve bu maçta rakip 10 kişi kaldık ancak şans yaratma konusu sorun yaşadık. Kendimizi geliştirmemiz gerekiyor." şeklinde konuştu.

