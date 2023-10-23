Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Fenerbahçe
        FB
        27
        Galatasaray
        GS
        25
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        17
        Beşiktaş
        BJK
        16
        Kasımpaşa
        KSM
        15
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        14
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        14
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        13
        Trabzonspor
        TS
        12
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        10
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        10
        MKE Ankaragücü
        MKE
        9
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        9
        Tümosan Konyaspor
        KON
        9
        Gaziantep FK
        GFK
        9
        Rams Başakşehir
        İBFK
        8
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        7
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        6
        İstanbulspor
        İST
        5
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        2
        Haberler Spor Futbol İtalya Milan-Juventus: 0-1 (MAÇ SONUCU) - Futbol Haberleri

        Milan-Juventus: 0-1 (MAÇ SONUCU)

        İtalya Serie A'daki dev maçta Juventus, deplasmanda Milan'ı 1-0 mağlup etti. Juve'ye üç puanı getiren golü Locatelli kaydetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2023 - 00:04 Güncelleme: 23.10.2023 - 00:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Juventus dev maçta Milan'ı devirdi!
        ABONE OL
        ABONE OL

        İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 9. haftasında Juventus, deplasmanda Milan'ı 1-0 mağlup etti.

        Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren maçın golsüz eşitlikle geçilen ilk yarısının ardından Juventus, 63. dakikada Manuel Locatelli'nin golüyle 1-0 öne geçti ve karşılaşma da bu sonuçla tamamlandı.

        Milan'da Malick Thiaw, 40. dakikada kırmızı kart gördü. Haftaya lider giren Milan, bu mağlubiyetle liderliği Inter'e bıraktı.

        Juventus, ligde puanını 20'e yükseltirken Milan, 21 puanda kaldı ve zirveyi 22 puanı bulunan Inter'e kaptırdı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Blinken: Karşılık vermeye hazırız
        Blinken: Karşılık vermeye hazırız
        Baki'den Erden Timur'a sert sözler!
        Baki'den Erden Timur'a sert sözler!
        İsrail'den Gazze'ye: Saldırıları artıracağız
        İsrail'den Gazze'ye: Saldırıları artıracağız
        Süper Fener!
        Süper Fener!
        6 yaşındaki Eymen'in feci ölümü!
        6 yaşındaki Eymen'in feci ölümü!
        Kadıköy'de rekor gecesi!
        Kadıköy'de rekor gecesi!
        Habertürk canlı yayınına müdahale
        Habertürk canlı yayınına müdahale
        Gazze'den yardım çağrısı: "Bebekler ölecek!"
        Gazze'den yardım çağrısı: "Bebekler ölecek!"
        76 ünlüden Biden'a çağrı
        76 ünlüden Biden'a çağrı
        İki ili bir plaj ayırıyor
        İki ili bir plaj ayırıyor
        Icardi için sakatlık açıklaması!
        Icardi için sakatlık açıklaması!
        Ünlü oyuncu kızılderili töreniyle defnedildi
        Ünlü oyuncu kızılderili töreniyle defnedildi
        Kasımpaşa deplasmanda kazandı!
        Kasımpaşa deplasmanda kazandı!
        Tartıştığı arkadaşına kurşun yağdırdı!
        Tartıştığı arkadaşına kurşun yağdırdı!
        Mert Günok'un kırmızı kartı doğru mu?
        Mert Günok'un kırmızı kartı doğru mu?
        "Son dönemde yabancı yatırımcı ilgisi arttı"
        "Son dönemde yabancı yatırımcı ilgisi arttı"
        "O benim ikinci annem"
        "O benim ikinci annem"
        Habertürk Anasayfa