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Miladi takvimin diğer adı nedir?

Takvimler yüzyıllar boyunca insanoğluna rehberlik etmiştir. Günümüzde kullanılan Miladi Takvimi’ne kadar pek çok farklı takvim kullanılmış, ay ve gün hesaplamalarında bu takvimlerden yararlanılmıştır. Özellikle bulmacalarda günümüzde kullandığımız takvimin diğer adı sorulmaktadır. Miladi Takvimi’n diğer adı nedir? Miladi Takvimi’n diğer ismi ve eşanlamlısı nedir? İşte, detaylar.

Giriş: 15.06.2023 - 17:51 | Güncelleme: ABONE OL
Miladi Takvimin Diğer Adı Nedir?
HABERTURK.COM

Bulmacalar beynin gelişimsel sürecinde önemli paya sahiptir. Unutkanlığımızın önüne geçer ve kelime dağarcığımızın gelişmesine katkı sağlar. Genellikle gazete eklerinde ve dergilerde bulmacalara yer verilmektedir. Peki, bulmacalarda da sıklıkla karşımıza çıkan Miladi Takvimi’n diğer adı nedir? Diğer ismi ve eş anlamlısına yazımızda sizler için yer verdik.

Miladi Takvimin Diğer Adı Nedir?

Takvimlerin insanoğlu üzerindeki etkisi su götürmez bir gerçektir. Ay, yıl ve gün hesaplamalarında takvimlerden yararlanılır. Gelişen teknolojiyle birlikte günümüzde kullandığımız Miladi Takvim, en az hata payına sahip olan takvimdir. Dünya genelinde yaygın olarak kullanılmaktadır. 4 Ekim 1582 tarihinde kullanılan Miladi Takvimi Dünya’nın Güneş çevresindeki tam turuna göre hesaplanmıştır. Dünya bu tam turunu 365 gün 6 saatte tamamlamaktadır. Bu süre takvimlere 1 yıl olarak yansımaktadır. Ülkemizde de aktif olarak kullanılan Miladi Takvimi’n diğer adı Gregoryen Takvimi’dir.

Miladi Takvimi Diğer İsmi

Türkler tarihsel serüvende 5 farklı takvim kullanmıştır. Bu takvimler: 12 Hayvanlı Türk Takvimi, Celali Takvim, Hicri Takvim, Rumi Takvim ve son olarak Miladi Takvimi’dir. Hesaplamalar temel alındığında en doğru hesaplama Miladi Takvime aittir. Papa 13. Gregorius tarafından kabul edilen Miladi Takvimi dünyada en yaygın olarak kullanılan takvimdir. Adını da papadan aldığından dolayı diğer ismi Gregoryen Takvimi’dir.

Miladi Takvimin Eş Anlamlısı

Bir kelimenin eş anlamlısı özellikle bulmacalarda sık sık sorulmaktadır. Bulmacalar kelime dağarcığımızın gelişmesi yönünde muazzam katkılar sağlamaktadır. Bulmaca, hem eğlenceli hem de eğitici zaman geçirmemizi sağlamaktadır. Bulmacalar klasik stilde olabildiği gibi dijital olarak da sunulmaktadır. Cevapsız kalan kelimelerde kimi zaman internetten ve ansiklopedilerden faydalanabiliriz. Bunlardan biri de Miladi Takvimi’dir. Miladi Takvimi’n eş anlamlısını çoğumuz bilmeyiz çünkü dilimizi bu şekilde geçmiştir. 365 gün 6 saat zaman dilimini temsil eden Miladi Takvimi’nin eş anlamlısı Gregoryen Takvimi’dir.

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk

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