Mike Tyson - Jake Paul maçı kim kazandı? Mike Tyson - Jake Paul boks maçı özeti ve sonucu
Tüm dünyada merakla beklenen Mike Tyson-Jake Paul boks maçı sona erdi. Eski ağır sıklet boks şampiyonu Mike Tyson, ünlü Youtuber Jake Paul ile ringde karşı karşıya geldi. Karşılaşma, 80 bin kişilik AT&T Stadı'nda gerçekleşti. 2 dakikalık 8 raunt üzerinden oynanan maçın kazananı belli oldu. Hakemler, kazananı oy birliğiyle belirledi. Müsabaka için Paul'a 40, Tyson'a 20 milyon dolar ödenecek. Peki Mike Tyson-Jake Paul maçı kim kazandı? İşte Mike Tyson-Jake Paul boks maçı özeti, sonucu ve rauntlarda alınan puanlar...
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Mike Tyson-Jake Paul boks maçı sonucu, özeti ve rauntlarda alınan puanlar karşılaşmayı izleyemeyenler tarafından araştırılıyor. Tüm zamanların en büyük ağır siklet boksörlerinden biri olarak kabul edilen Mike Tyson, 19 yıl sonra yeniden ringlere döndü. Boks dünyasının efsanevi ismi Mike Tyson, ünlü Youtuber Jake Paul ile AT&T Stadı'nda karşı karşıya geldi. 8 raunt üzerinden oynanan müsabaka sonucunda kazanan isim belli oldu. Peki Mike Tyson-Jake Paul maçı kim kazandı? İşte, rauntlarda alınan puanlar ve maçın kazananı…
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MİKE TYSON-JAKE PAUL MAÇI KİM KAZANDI?
Profesyonel ağır sıklet boks dünyasında merakla beklenen Jake Paul ile Mike Tyson karşılaşması, TSİ 08:08'de başladı.
Tarihi boks maçı, Teksas'ın Arlington şehrinde bulunan ve Amerikan Futbolu Ligi'nin (NFL) ünlü takımı Dallas Cowboys'a da ev sahipliği yapan 80 bin kapasiteli AT&T Stadyumu'nda gerçekleşti ve Netflix'ten canlı olarak yayınlandı.
Dünyanın büyük heyecanla izlediği mücadeleyi Jake Paul kazandı.
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MİKE TYSON-JAKE PAUL MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ, KİM KAZANDI?
Jake Paul, 8 raund sonunda Mike Tyson’ı 78-74 puanla yendi.
Eski ağır sıklet şampiyonu Tyson, ilk iki raunt atak gözüken taraf oldu. Sonraki rauntlarda rakibine büyük üstünlük kuran Paul, 8 raunt sonunda rakibini puanla mağlup etmeyi başardı.
Karşılaşmanın son saniyelerinde Jake Paul, Mike Tyson'a saygısını göstererek karşısında boyun eğdi. Mike Tyson ise bu hareketin ardından genç rakibine sarıldı ve teşekkür etti.
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İşte tarihi maçın raund sonuçları:
Round 1: Tyson
Round 2: Tyson
Round 3: Paul
Round 4: Paul
Round 5: Tyson
Round 6: Paul
Round 7: Paul
Round 8: Paul
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MİKE TYSON-JAKE PAUL BOKS MAÇI PARA ÖDÜLÜ NE KADAR?
Netflix'te yayınlanan ve dünyanın büyük bir heyecanla takip ettiği maçın ardından Jake Paul 40, Mike Tyson ise 20 milyon dolar alacak.
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"SENİ ÖLDÜRÜRÜM MIKE!"
Mike Tyson, mağlubiyetin ardından ringde yaptığı açıklamada, bunun son maçı olmayabileceğini belirterek, Logan'la (Jake Paul'un abisi) ringe çıkabileceğini söyledi.
Logan Paul ise Mike Tyson'ın bu açıklamasına "Seni öldürürüm Mike!" şeklinde tepki gösterdi.
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PAUL'ÜN 11. GALİBİYETİ
YouTube'da 20,8 milyon takipçi ve yaklaşık 7,7 milyar izlenmeye sahip Paul, 2018'de boks kariyerine başladı.
Tyson karşısında profesyonel olarak 12. dövüşüne çıkan 27 yaşındaki ABD'li boksör Paul, 7'sini nakavtla kazandığı söz konusu maçlarda 11. galibiyetine ulaştı.
Kariyeri boyunca "Belki de profesyonel ringe adım atan en vahşi dövüşçü" olarak tanımlanan 58 yaşındaki ABD'li Tyson ise 44'ü nakavt olmak üzere 50 galibiyet aldığı kariyerinde 7. yenilgisini yaşadı.
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MİKE TYSON KİMDİR?
Mike Tyson, 30 Haziran 1966 yılında Amerika’nın New York kentinde dünyaya geldi.
1985-2005 yılları arasında kariyerini sürdüren başarı boksör 1987 yılından 1990’a kadar, dünyanın tek ağır sıklet şampiyonu olarak dikkat ekti.
WBA, WBC ve IBF ödüllerini aynı anda alan ve bunları art arda birleştiren tek boksör olan Mike Tyson, aynı zamanda en genç ağır sıklet boks şampiyonu unvanına sahip.
Trevor Berbick, Laary Holmes, Larry Holmes gibi kariyerinde nakavt yaşamamış boksörlere ilki yaşatan Mike Tyson, 1990 yılına kadar yaptığı 37 maçın tamamını kazanmayı başarmıştır.
Dünya Boks Konseyi (WBC) ve Dünya Boks Birliği'nin (WBA) Ağır Sıklet Şampiyonluğu unvanlarını elde etti. 1996'da Holyfield'a yenilerek WBA unvanını kaptırdı.
1977 yılında adı başka bir olayla anılan Mike Tyson, Evander Holyfield ile yaptığı unvan maçının üçüncü raundunda rakibinin kulağını kopardığı gerekçesiyle diskalifiye edilmiştir. 2 yıl men cezası alan boksörün Ohio eyaletinde ömür boyu boks yapması yasaklanmıştır.
2000 yılından itibaren kariyeri düşüşe geçen Mike Tyson, 8 Haziran 2002’de Dünya Ağır Sıklet Boks Şampiyonası karşılaşmasında Lennox Lewis’e nakavtla mağlup olmuştur.
Tyson, 2003 yılında, birkaç dövüşü maçından 30 milyon dolar ve kariyeri boyunca 300 milyon dolardan fazla para kazanmasına rağmen iflas ilan etti. O sırada medya, yaklaşık 23 milyon dolar borcu olduğunu bildirdi. 2005 yılında ise boks kariyerini noktaladı.
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JAKE PAUL KİMDİR?
Jake Joseph Paul 17 Ocak 1997 yılında doğdu. Amerikalı profesyonel boksör , aktör ve YouTuber'dır. Kariyerine Eylül 2013'te Vine'da video yayınlayarak başladı ve uygulama sonlandırılmadan önce 5,3 milyon takipçi ve 2 milyar görüntüleme topladı.
Boks kariyeri Ağustos 2018'de Deji Olatunji'ye karşı teknik nakavtla kazandığı bir beyaz yakalı boks maçıyla başladı.
Profesyonel boks kariyerine Ocak 2020'de AnEsonGib'e karşı çıktı. Daha sonra eski basketbol oyuncusu Nate Robinson , eski MMA dövüşçüleri Ben Askren , Tyron Woodley (iki kez), Anderson Silva ve Nate Diaz ve profesyonel boksörler Andre August ve Ryan Bourland ile karşılaştı ve onları yendi. Şubat 2023'te Paul, aktif bir profesyonel boksörle yaptığı ilk dövüşte Tommy Fury'ye bölünmüş kararla yenildi . 2021'de Paul, danışmanı Nakisa Bidarian ile birlikte bir boks promosyonu olan "Most Valuable Promotions"ı kurdu ve Geoffrey Woo ile bir risk sermayesi şirketi olan Anti Fund'ı kurdu.
Profesyonel olarak 11 dövüşe çıkan 27 yaşındaki ABD'li boksör Paul, 7'si nakavtla olmak üzere 10 galibiyet ve bir mağlubiyet yaşadı. Paul'ün dövüştüğü isimler arasında Amerikan Basketbol Ligi'nin (NBA) eski oyuncularından Nate Robinson da yer aldı. Paul, tek yenilgisini ise Şubat 2023'te Suudi Arabistan'da yapılan müsabakada Büyük Britanyalı boksör Tommy Fury karşısında yaşadı.
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