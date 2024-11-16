JAKE PAUL KİMDİR?

Jake Joseph Paul 17 Ocak 1997 yılında doğdu. Amerikalı profesyonel boksör , aktör ve YouTuber'dır. Kariyerine Eylül 2013'te Vine'da video yayınlayarak başladı ve uygulama sonlandırılmadan önce 5,3 milyon takipçi ve 2 milyar görüntüleme topladı.

Boks kariyeri Ağustos 2018'de Deji Olatunji'ye karşı teknik nakavtla kazandığı bir beyaz yakalı boks maçıyla başladı.

Profesyonel boks kariyerine Ocak 2020'de AnEsonGib'e karşı çıktı. Daha sonra eski basketbol oyuncusu Nate Robinson , eski MMA dövüşçüleri Ben Askren , Tyron Woodley (iki kez), Anderson Silva ve Nate Diaz ve profesyonel boksörler Andre August ve Ryan Bourland ile karşılaştı ve onları yendi. Şubat 2023'te Paul, aktif bir profesyonel boksörle yaptığı ilk dövüşte Tommy Fury'ye bölünmüş kararla yenildi . 2021'de Paul, danışmanı Nakisa Bidarian ile birlikte bir boks promosyonu olan "Most Valuable Promotions"ı kurdu ve Geoffrey Woo ile bir risk sermayesi şirketi olan Anti Fund'ı kurdu.

Profesyonel olarak 11 dövüşe çıkan 27 yaşındaki ABD'li boksör Paul, 7'si nakavtla olmak üzere 10 galibiyet ve bir mağlubiyet yaşadı. Paul'ün dövüştüğü isimler arasında Amerikan Basketbol Ligi'nin (NBA) eski oyuncularından Nate Robinson da yer aldı. Paul, tek yenilgisini ise Şubat 2023'te Suudi Arabistan'da yapılan müsabakada Büyük Britanyalı boksör Tommy Fury karşısında yaşadı.