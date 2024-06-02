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        Haberler Dünyadan Mike Tyson ile Jake Paul'ün merakla beklenen boks maçı ertelendi - Magazin haberleri

        Mike Tyson ile Jake Paul'ün merakla beklenen boks maçı ertelendi

        Geçen hafta uçakta rahatsızlanan ve tıbbi müdahalede bulunulan şampiyon boksör Mike Tyson ile ünlü Youtuber Jake Paul'ün merakla beklenen maçı ertelendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.06.2024 - 11:43 Güncelleme: 02.06.2024 - 11:43
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        • 1

          Emekli şampiyon boksör Mike Tyson ile ünlü Youtuber Jake Paul'ün merakla beklenen boks maçı, başka bahara kaldı. Maç, Tyson'ın sağlık sorunları nedeniyle ertelendi. Kısa süre önce uçakta hastalanan Tyson'ın antrenman yapamadığı ve maçın ileri bir tarihe ertelendiği duyuruldu.

        • 2

          "DOKTORUMUN TAVSİYESİ"

          Mike Tyson ile Jake Paul, 20 Temmuz Cumartesi günü ringde karşı karşıya gelecekti. Ertelenen maçla ilgili Tyson şu açıklamayı yaptı: Destekleri ve anlayışları için dünya çapındaki tüm hayranlarıma teşekkür etmek istiyorum. Ne yazık ki ülserimin şiddetlenmesi nedeniyle doktorum bana dinlenmem ve iyileşmem için antrenmanlarımı birkaç hafta hafifletmem tavsiyesinde bulundu.

        • 3

          "SABIRSIZLANIYORUM"

          57 yaşındaki Mike Tyson; "Vücudum genel olarak 1990'lardan bu yana olduğundan daha iyi durumda ve yakında tam antrenman programıma geri döneceğim. Jake Paul, bu sana biraz zaman kazandırmış olabilir ama sonunda yine de nakavt olacaksın ve boksun tamamen dışında kalacaksın. Herkese teşekkür ediyorum ve bu yılın sonlarında unutulmaz bir performans sergilemek için sabırsızlanıyorum" ifadesini kullandı.

        • 4

          Mike Tyson, geçen hafta Miami'den Los Angeles'a giden uçakta, inişe 30 dakika kala rahatsızlanmış, ünlü sporcuya acil tıbbi müdahalede bulunulmuştu. Sözcüsü, Tyson'ın ülser nedeniyle midesinin bulandığını ve başının döndüğünü belirtmişti.

          Mike Tyson da rahatsızlanması sonrası sosyal medya hesabında "Jake Paul'u yenmem gerekmemesine rağmen kendimi yüzde 100 iyi hissediyorum" ifadelerini kullanmıştı.

        • 5

          2005 yılında boksu bırakan Mike Tyson ile Jake Paul'ün henüz tarihi bilinmeyen maçı dijital platformda yayınlanacak.

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