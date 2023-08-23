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        Haberler Yemek Yapma Diğer Tarifler Mıhlama Tarifi ve Yapılışı: Mıhlama Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

        Mıhlama tarifi ve yapılışı: Mıhlama nasıl yapılır, malzemeleri neler?

        Karadeniz mutfağının en sevilen lezzetlerinden biri olan mıhlama ününü Karadeniz dışına taşıyarak artık neredeyse her evde yapılan bir tarif olarak karşımıza çıkmaktadır. Karadenizin meşhur tadı olan mıhlama kuymak ile karıştırılan bu lezzetli yemek Türkiye dışında da nam salmıştır. Mıhlama yapmak hem pratik hem de kolay. Siz de evde mıhlama yapmak isterseniz sizin için derlediğimiz mıhlama tarifi ile sabah kahvaltılarınıza hem göz hem de karın doyuran bu lezzetli yemeği yapabilirsiniz. Dilerseniz akşam üzeri çay saatlerinde veya akşam yemeklerinde mıhlama yaparak misafirlerinizi ağırlayabilirsiniz.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.08.2023 - 13:39 Güncelleme: 23.08.2023 - 13:39
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        Mıhlama nasıl yapılır, malzemeleri neler?
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        Mıhlama ve kuymak birbirine benzeyen ve birbirine karıştırılan yemekler arasında yer alır. Görüntü itibariyle pek de fark bulunmamaktadır. Fakat kullanılan malzeme olarak fark bulunur. Kuymak, mısır unu, tereyağı ve Trabzon bölgesinde kullanılan özel peynir çeşidiyle yapılır. Mıhlama ise; koleti peyniri, minci ya da kaşar peyniri kullanılarak yapılır. Yine mısır unu da mıhlama tarifinde kullanılsa da bazı yörelerde beyaz un ile de yapılır. Fakat mıhlamanın gerçeği mısır unu kullanılarak yapılan olarak karşımıza çıkar.

        Kuymak ve Mıhlama Rize ve Trabzon şehirlerine ait yemektir. Günümüzde artık mıhlamanın şöhreti bu illerin dışına çıkarak hemen hemen her bölgede yapılıp tüketilir. Mıhlama ve kuymak günün her öğününde tercih edilebilse de çoğunlukla sabah kahvaltılarında tüketilir. Mıhlama yapımı kolay ve pratiktir. Habersiz gelen misafirleriniz için hızlıca mıhlama yapıp servis edebilirsiniz. Mıhlama genelde sabah kahvaltılarında tüketildiği için yanına kahvaltılık yiyecekler ekleyebilirsiniz.

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        Mıhlama yapılışı sırasında bazı püf noktalar bulunur. Bunların başında kullanılan malzemelerin taze ve kaliteli olması gelir. Tereyağı, un ve peynirin kaliteli kullanılması daha iyi lezzet elde edilmesini sağlar. Mıhlamanın en önemli özelliği tereyağının üste çıkması olarak bilinir. Bunu elde edebilmek için tereyağının erimesinin ardından mısır ununu hemen eklemek gerekir. Önemli noktalardan biri ise tereyağını yakmamaktır. Yanan tereyağı lezzetli olmayacaktır. Mıhlama için önemli malzemelerden biri peynirdir. Trabzon kolot peyniri kullanılarak hem mıhlamanın uzaması sağlanır hem de gerçek lezzet elde edilir.

        Mıhlama da kullanılan peynir tuzlu olabilir. Bu nedenle mıhlamaya tuz eklerken dikkat etmek gerekir. Mısır ununu kavurma işleminde dikkatli olmak gerekir. Mısır ununu fazla kavurmak unun yanmasına neden olur. Bu da mıhlamanın tadını değiştirir. Aynı zamanda mıhlamanın dibinin tutmaması önemli noktalardan biridir. Bunu elde etmek adına sürekli karıştırma yapılmalı ve dibinin tutmasının önüne geçilmelidir. Mıhlama servisi sırasında dikkat etmeniz gereken nokta sıcak sıcak servis etmek olmalıdır. Tereyağı ve peynirin donmaması için ocaktan alındığı gibi tüketilmelidir.

        • Kaç kişilik:4 kişilik
        • Hazırlama süresi:20 dakika
        • Pişirme süresi:20 dakika
        • Kalori:1 porsiyon 278 kalori

        Mıhlama Malzemeleri

        • 2 yemek kaşığı tereyağı
        • 2 yemek kaşığı mısır unu
        • 1 su bardağı Trabzon peyniri
        • 1 su ardağı su
        • Tuz

        Mıhlama Nasıl Yapılır?

        Yapılış-1

        • Mıhlama yapacağınız sahanı alalım ve içerisine 2 yemek kaşığı tereyağını koyalım.
        • Tereyağını güzelce kısık ateşte fokurdayana kadar eritelim ve yakmamaya özen gösterelim.
        • Ardından 2 yemek kaşığı mısır ununu azar azar ekleyelim. Tahta kaşık kullanarak kavurmaya başlayalım.
        • Mısır unu kavrulmaya başladığında rengi döner. Rengi dönmeye başlayan mısır ununun üzerine 1 su bardağı suyu ilave edelim.
        • Su ilave ederken karıştırmaya devam edelim.
        • Mısır ununa eklediğimiz su kaynamaya başladığında Trabzon peynirini tel tel ayırıp ekleyelim.
        • Mıhlamayı karıştırarak pişirelim.
        • Tereyağı üzerine çıkıp rengini aldığında mıhlamayı ocaktan alalım.
        • Hiç beklemeden sıcak sıcak servis edelim.
        • Mıhlamanız hazır.

        Afiyet olsun!

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        Haberi Hazırlayan: Kubilay Kos
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