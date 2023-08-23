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İrmik helvası seven kişi sayısı fazla olduğu gibi sevmeyen kişi sayısı da fazladır. Fakat un helvasına göre daha fazla tercih edilebilmektedir. Un helvası cenaze, mevlit gibi toplantılarda daha çok yapılırken irmik helvası daha az tercih edilir. Un helvası tüketmeyen kişiler irmik helvasını yemekten daha çok keyif alır. Özellikle kavrulmuş un kokusu bazı kişileri rahatsız edebilmektedir. İrmik helvası tatlısında böyle bir durum söz konusu olmadığı için keyifle tüketilebilir.

İrmik helvası yapılışı sırasında birkaç püf nokta bulunur. Özellikle irmiğin kavrulma aşamasında sürekli karıştırmak gerekir ki irmikler güzelce kavrulsun. Sık karıştırmadığınız irmikler tencerenin dibine yapışabilir bu durumda da irmikleriniz yanabilir. Aynı zamanda irmik helvası için yapılan şerbeti ekledikten sonra çok fazla kavurmamak gerekir. 8-9 dakika kavurma işlemi için yeterli olmaktadır. Siz de irmik helvanızı yaparken kavurma işlemine dikkat ederseniz lezzetli bir tatlı yapmış olursunuz.

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İrmik helvası yapımı kısa süren tatlılar arasında yer alır. Bu sebeple canınız tatlı çektiği vakit mutfağa girip kolaylıkla tatlınızı hazırlayabilirsiniz. İrmik helvası yapımı sırasında tereyağı kullandığınızda daha lezzetli bir tatlı hazırlamış olursunuz. Tereyağının kokusu ile kavrulan irmik şerbetle buluştuğunda lezzet bombası haline gelir. Fakat herkes tereyağı tüketememektedir. Bundan dolayı tereyağı yerine margarin kullanabilirsiniz. Margarin kullandığınızda da yine lezzetli bir irmik helvası tatmış olursunuz.

Kaç kişilik:5-6 kişilik

Hazırlama süresi:20 dakika

Pişirme süresi:25 dakika

Kalori: 1 porsiyon 565 kalori

İrmik Helvası Malzemeleri

3 dolu yemek kaşığı tereyağı veya margarin

½ su bardağı çam fıstığı

1,5 su bardağı toz şeker

1,5 su bardağı süt

1,5 su bardağı irmik

1,5 su bardağı su

Servis için: 2 tatlı kaşığı toz tarçın (isteğe bağlı)

İrmik Helvası Nasıl Yapılır?

İrmik helvası yapımı için tavamızı alalım.

Ardından 3 yemek kaşığı dolusu tereyağını ekleyelim.

Tereyağını eritelim.

Yarım su bardağı çam fıstığını eriyen tereyağına ilave edelim. Çam fıstıklarını kavurmaya başlayalım.

Fıstıkları güzelce kavuralım bu aşamada fıstıkların yanmaması için karıştırmaya özen gösterelim.

Fıstıklar kavrulduktan sonra 1,5 su bardağı irmiği tencereye alalım.

Sürekli karıştırarak irmiklerimizi kavuralım.

Kısık ateşte 20 dakika boyunca kavurma işlemini yapalım.

Rengi dönen irmikler artık kavrulmuş demektir.

Tatlımızın şerbetini hazırlayalım tatlı şerbeti için; 1,5 su bardağı su, 1,5 su bardağı süt, 1,5 su bardağı şekeri bir tencereye alalım.

Karıştıralım ve ocağımızı kısık ateşe alıp pişmeye bırakalım.

Kaynayan şerbetimiz artık olmuş demektir.

İrmik güzelce kavrulduktan sonra hazırladığımız şerbeti ekleme aşamasına geçebiliriz.

Sıcak şerbeti tavaya azar azar ekleyelim.

Eklenen sıcak şerbetle birlikte tava fokur fokur kaynamaya başlayacak bu aşamada sürekli karıştırmaya devam edelim.

Helvamızı kısık ateşe alalım ve 8-10 dakika arasında pişirmeye devam edelim.

Ocağın altını kapatalım tavamızın üzerini bir kapak ile kapatarak tatlımızı dinlendirelim.

Demlenen irmik helvasını servise hazırlayabilirsiniz.

Servis sırasında bir kâseye irmik helvasını koyup ters çevirerek sunum yapabilirsiniz.

Aynı zamanda irmik helvasının içerisine sade dondurma da ilave edebilirsiniz. Dilerseniz dondurmayı helvanın üzerine veya yanına da ekleyebilirsiniz.

Afiyet olsun!

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