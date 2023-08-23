Tiramisu tarifi ve yapılışı: Tiramisu nasıl yapılır, malzemeleri neler?
İtalya'dan dünyaya yayılan ve çok sevilen tiramisu tatlısı ülkemizde de severek tüketilmektedir. Kahve ve kedi dilinin muhteşem lezzetiyle birlikte ağızda dağılan tiramisunun birçok tarifi bulunur. Bazı tariflerde kek ile bazı tariflerde ise kedi dili ile yapılan tatlının orijinaline sadık kalmak lezzeti yakalamak açısından önemli. Sürekli dışarıda yediğiniz ve tadına hayran olduğunuz tiramisu tatlısını evde yapmayı hiç denediniz mi? Sizin için hazırladığımız tiramisu tarifi ile artık kendi tatlınızı kendiniz yapabilirsiniz. Hadi, gelin sizin için hazırladığımız tarife bir bakalım.
İtalya’nın meşhur tiramisu tatlısı İtalyanca ‘al beni, al götür beni’ anlamlarına gelmektedir. Tiramisu ilk olarak 1980’lerin başında Veneto’da yapılmıştır. Tatlıya ait ilk tarif ise 1981 yılında ortaya çıkar. Sadece İtalya’nın değil dünyanın severek yediği bu tatlının tarifi uyarlanarak birçok şekille karşımıza çıkar. Orijinal tiramisu tarifi yuvarlak şekilli olarak bilinir. Mascarpone ve kedi dili kullanılarak yapılan Tiramisu tatlısı günümüzde kek tabanı ile de yapılmaktadır. Fakat tatlının orijinaline bağlı kalmak için kedi dili bisküvisi kullanarak yapmanızı tavsiye ederiz.
Tiramisu yapılışı sırasında kullanılan malzemeler İtalya’da çok sık tüketilen lezzetlerdendir. Kahvenin yoğun lezzeti ve peynir aroması ile yapılan tiramisu hafif sütlü tatlı severlerin vazgeçilmezi arasında yer alır. Özellikle kahve sever bir kişiyseniz siz de tiramisu tatlısının lezzetine bayılacaksınız. Tiramisu yaparken labne veya mascarpone peynir kullanılır. Eğer peynir tüketemiyor iseniz bu malzemeleri kullanamadan tiramisu nasıl yapılır, içerisine neler konulur araştırabilirsiniz. Tiramisu kahveli bir tatlı olduğu için yanında kahve tüketmek istemeyen kişiler olabilir. Bu kişiler çay, soğuk içecekler gibi diğer içecek türlerini tercih edebilir.
Tiramisu Malzemeleri
Kreması için:
Kedi dili bisküvilerini ıslatmak için:
Üzeri için:
Kakao
Tiramisu Nasıl Yapılır?
Yapılış-1
Afiyet olsun!