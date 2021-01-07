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CarrefourSA ve Migros çeşitli illerdeki 34 CarrefourSA mağazasının, alınan stratejik karar doğrultusunda Migros’a dönüştürülmesi yönünde anlaştı. Karar, her iki şirketin kendi stratejik optimizasyon hedefleri doğrultusunda alındığı açıklandı. CarrefourSA’nın işletmekte olduğu 34 mağazanın, kiracılık haklarının ve kira sözleşmelerinin devri hususunda taraflar arasında bugün sözleşme imzalandı. Sözleşmeye istinaden Rekabet Kurulu’na izin başvurusu yapılacak. Sözleşme kapsamında gerekli hukuki ve idari izinlerin alınması için Rekabet Kurulu'na izin başvurusu yapılması dahil resmi ve özel kurum ve kuruluşlar nezdinde iş ve işlemler başlatılacak, devir işlemleri Rekabet Kurulu onayı sonrasında gerçekleştirilerek geçerlilik kazanacak.

Yapılan açıklamada CarrefourSA’nın yatırım ve büyüme stratejisine verimlilik odağıyla devam edeceği, Migros'un sürdürülebilir büyüme stratejisi çerçevesinde verimlilikten elde ettiği kaynaklarla, yatırımlarına devam ettiği vurgulandı.

Migros'tan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açılamada şöyle denildi:



“Şirketimizin stratejik hedefleri doğrultusunda; Şirketimiz ile CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. (“CarrefourSA”) arasında, CarrefourSA tarafından işletilmekte olan 34 adet mağazanın, kiracılık hakkının ve kira sözleşmelerinin devri hususunda 7 Ocak 2021 tarihinde sözleşme imzalanmıştır.

Sözleşme kapsamında gerekli hukuki ve idari izinlerin alınması için Rekabet Kurulu'na izin başvurusu yapılması dahil resmi ve özel kurum ve kuruluşlar nezdinde iş ve işlemler başlatılacak olup, devir işlemleri Rekabet Kurulu onayı sonrasında gerçekleştirilerek geçerlilik arz edecektir. Mağaza adedi, mağaza lokasyonları ve devir bedeli uyarlamaya tabi olup, Rekabet Kurulu onayının ardından kesinleşecek ve gerekli açıklama yapılacaktır.

Şirketimizin meşru çıkarlarının zarar görmemesi ve yatırımcıların yanıltılmasına yol açmaması amacıyla bu konuya ilişkin yapılacak görüşmelerin kamuya açıklanmasının ertelenmesine ilişkin daha önce karar alınmıştır.”