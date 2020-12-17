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Migros, girişimcileri desteklemek üzere Migros Up isimli bir platformu hayata geçirdi. Migros ile girişimci firmalar arasında ortak kültür oluşturmayı ve Türkiye girişimcilik ekosistemine değer katmayı amaçlayan Migros Up'ın, İTÜ Çekirdek’in düzenlediği Big Bang 2020’de Hergele Elektrikli Scooter ve Avokadio girişimlerine toplam 100 bin TL tutarında ödül verdiği kaydedildi.

Başvurular web sitesi üzerinden alınacak, seçilecek 5 girişim hayalini Silikon Vadisi’ne taşıyacak

Girişimlerle iş birliği geliştirme programı olan Migros Up kapsamında, duyuruların yılın belirli dönemlerinde yapılacağı bildirildi. Duyurusu yapılan çalışma alanına uygun insan kaynakları uygulamalarından tedarik zinciri çözümlerine ve mağazacılık operasyonlarına kadar pek çok farklı alanda ürün veya hizmet sunan, ürün veya hizmeti kullanılabilir durumda olan, erken aşama teknoloji girişimlerinden, yatırım almış ve hızlı büyüme aşamasındaki girişimlere kadar, ölçeklenebilir iş modeline sahip ve fikir aşamasını tamamlamış tüm girişimlerin başvurularının değerlendirileceği aktarıldı.

Verilen biligiye göre, Şubat ayında düzenlenecek lansman kapsamında girişimcilerin başvuruları alınacak ve seçilen 5 girişimci Silikon Vadisi’ndeki yatırımcılarla buluşurken bu süreç için vadinin uzmanlarından da eğitim ve geri bildirim alacak. Kazanan girişimci ise Migros Up ile ilk iş birliği projesine başlayacak.Başvurulan 23 Aralık tarihine kadar yapılabileceği belirtildi.

Programa seçilen girişimcilerin ürün ya da hizmetlerini Migros uzmanları ile gerçek hayatta test ederek geliştirme imkanı bulacakları da verilen bilgiler arasında.

'YEPYENİ BİR KÜLTÜRÜN TEMELİNİ ATIYORUZ'

Migros Ticaret A.Ş. Bilgi Teknolojileri ve İş Geliştirmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kerim Tatlıcı, "Migros Up hedefleri arasında Türkiye girişim ekosistemine değer katmak olduğu gibi yapılan iş birlikleri ve çalışmalar sonucunda dünyaya örnek projeler üretmek de bulunuyor. Migros Up programı ile ortak inovasyon ve ortak yaratıcılığı hedefleyerek yepyeni bir kültürün temellerini atıyoruz" dedi