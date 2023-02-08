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Migros'tan deprem bölgesine yardım kampanyası

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremle 10 ilde büyük yıkıma neden oldu. Afet bölgesinde arama kurtarma çalışmaları devam ederken deprem bölgelerine yardım kampanyası başlatıldı. İşte, Migros'tan deprem bölgesine yardım kampanyası...

Giriş: 08.02.2023 - 17:25 | Güncelleme: ABONE OL
Migros'tan deprem bölgesine yardım kampanyası
HABERTURK.COM

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler; Kahramanmaraş, Osmaniye, Şanlıurfa, Kilis, Adana, Diyarbakır, Adıyaman, Hatay, Malatya ve Gaziantep'te hasara neden oldu. 10 ili vuran depremin ardından bölgede arama kurtarma çalışmaları sürerken deprem yardım kampanyaları düzenlenmeye başlandı. İşte, Migros'tan deprem bölgesine yardım kampanyası...

MİGROS'TAN DEPREM BÖLGESİ YARDIM KAMPANYASI

Migros bölgedeki dağıtım merkezlerinden su, çay, şeker, bisküvi, hazır çorba gibi acil ihtiyaç malzemelerini taşıyan 12 tırı yola çıkardı. Sanal Market üzerinden verilecek temel ihtiyaç malzemeleri siparişlerini, kar amacı olmayan indirilmiş özel bağış fiyatlarıyla deprem bölgesine ulaştıracak. Tüm bağışları tek bir konumda toplayarak, özel araçlar ile AFAD’ın belirlediği noktalara teslim edecek.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci

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