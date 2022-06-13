Migros, online yemek siparişi sektörüne girdi

Migros Sanal Market, Migros Hemen, Macroonline ve Tazedirekt hizmetini çatısı altında bulunduran Migros One, online yemek platformu Migros Yemek yemek siparişi sektörüne girdi. Migros Yemek, Migros uygulamasındaki mevcut Sanal Market, Migros Hemen ve Migros Ekstra sekmelerinden sonra yeni bir sekme olarak müşterilerle buluşacak.
İlk olarak İstanbul Ataşehir’de yemek servisine başlayan Migros Yemek, Temmuz ayı itibariyle İstanbul’un büyük bir bölümü, Ankara ve İzmir’de hizmet verecek. Hızlı bir biçimde hizmet ağını genişletmeyi planlayan Migros Yemek, güçlü teslimat altyapısını kullanıp, siparişleri yüksek hizmet kalitesi ile müşterilerine sunmayı hedefliyor. Ayrıca Macrocenter’ın sevilen ev yapımı sıcak yemek menüleri de kısa süre içerisinde Migros Yemek’te kullanıcılara sunulacak.
Migros uygulamasının içinde yer alan Migros Yemek’te 7/24 siparişe açık restoranlar da olacak.Platform; açılışa özel kampanyaların yanı sıra tüm kullanıcılara ilk siparişte 30 TL, ikinci siparişte 20 TL indirim verecek.
Verilen siparişlerin teslimatı ilk aşamada restoranlar tarafından yapılırken, çok yakın zamanda Migros Yemek uygulamasına, Migros’un mevcut online sipariş dağıtım gücü kullanılarak “Migros Getirsin” seçeneği de eklenip, kullanıcılara iki farklı teslimat seçeneği sunulacak.
Migros One Managing Director Orçun Onat; “Müşterilerimizi, hayatlarına değer katacak yeni bir hizmetle daha buluşturuyoruz. Migros Yemek, kaliteli hizmet anlayışı ve restoran çeşitliliği ile uygulamamıza önemli ölçüde trafik getirecek. Ayrıca, Migros Yemek ile güçlü teslimat altyapımızı kullanarak, siparişleri yüksek hizmet kalitesi ve uygun fiyatlarla müşterilerimizle buluşturacağız. Sektörümüzde önemli bir adım daha atmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.
Migros Food Director Gülfem Karcı ise; “Yeni hizmetimiz Migros Yemek için farklı mutfak türlerinden birçok restoranla anlaştık. Online yemek siparişi deneyimini iyileştirerek fark yaratmayı amaçladığımız yeni hizmetimiz Migros Yemek’i müşterilerimizle buluşturacağımız için çok heyecanlıyız” ifadelerinde bulundu.
* Haber Görseli Migros Kurumsal
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