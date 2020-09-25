Reuters

Şirket dün akşam KAP'a yaptığı açıklamada, Ramstore'un Kazakistan'da alışveriş merkezi işletmeciliği ve perakende operasyonları ekseninde iki alanda faaliyet gösterdiği belirtilerek, bu ülkedeki perakende operasyonlarına yönelik yeniden değerlendirme yapıldığı belirtildi

Bu kapsamda, faaliyet gösteren bir mağazanın devri ve altı mağazanın kira kontratlarının devri ile bu mağazaların ekipman ve stoklarının satışı konusunda görüşmelere başlandığı belirtildi.

Açıklamada, şirketin bu ülkedeki faaliyetlerini Ramstore All In-Samal Alışveriş Merkezi ile sürdüreceği ifade edildi. Açıklamada yer alan bilgiye göre, Ramstore Kazakistan 2020 birinci yarıyıl itibarıyla Migros'un konsolide satışlarının yüzde 0.8'ini oluşturuyor.