Migros, gıda israfına dur diyecek

HABERTURK.COM

Migros, gıda israfının önlenmesine yönelik dünya çapındaki "10x20x30" girişimine katıldı. igros girişime gönüllü olarak katılan tedarikçileriyle birlikte kollektif olarak harekete geçerek, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'nın ilgili taahhüdünü destekliyor ve 2030 yılına kadar gıda imha ve kayıp oranlarını yarıya indirmeyi hedefliyor.

Migros Ticaret A.Ş. İcra Başkanı Özgür Tort, "Gıda perakendecisi olarak sürdürülebilir tarım ve gıda kaynaklarının verimli kullanımı ile birlikte gıda israfının önlenmesi öncelikli konularımız arasında yer alıyor. Gıda kayıp ve imhalarımızı azaltmak ve tüketilebilir durumdaki gıdaların yeniden değerlendirilmesini sağlamak için beş senedir ölçümleme, analiz ve iyileştirme çalışmalarımıza hız verdik. Eş Başkanlığını üstlendiğim Consumer Goods Forum'un Gıda İsrafının Önlenmesi koalisyonunda dünyanın önde gelen üretici ve perakendeci firmalarıyla bu alanda çözümler geliştiriyoruz. Son olarak, Dünya Kaynakları Enstitüsü (World Resources Institute –WRI) tarafından başlatılan "10x20x30" girişimine 20 tedarikçi firmamızla birlikte katılarak, Türkiye'yi temsil etmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Bu girişim ile perakendeci ve üretici firmalar güçlerini birleştirip etki alanlarını daha da genişletiyorlar. Bu girişime katılarak 2030 hedefimizi destekleyen tüm tedarikçi firmalarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Migros'un daveti ile AEP Anadolu Etap Penkon Gıda ve Tarım Ürünleri, Agrobay Seracılık, Cemre Ekolojik Sebze Meyve, Coca Cola İçecek, Eti, Gedik Piliç, Güres Grup, Kor Yumurta, La Lorraine Unlu Mamuller, Meysan, Nestlé, Torku (Panek,Panagro),Sağdıçlar (Bando),Sek Süt, Seyran Gıda, Sütaş, Şölen, Tat, Tadım, Ülker gönüllü olarak girişime dahil oldu.

20 TEDARİKÇİDEN ATIĞI AZALTMA SÖZÜ

Birleşmiş Milletler'in Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'nda yer alan gıda imhalarının azaltılması hedefinin desteklenmesi amacıyla kurulan girişime katılan Migros, kendi operasyonlarının yanı sıra tedarikçilerinin de gıda atıklarını azaltmak için mücadele ederken, projeye gönüllü olarak dahil olan 20 Migros tedarikçisine gıda atıklarını azaltmaları amacıyla yıl sonuna kadar globaldeki çalışmalar hakkında bilgi verilecek, eğitimler düzenlenecek ve ton bazında ölçümleme yapılabilmesi için Küresel Gıda Kayıp ve İsrafı Önleme Protokolü'nün kullanımı sağlanacak.

Migros ayrıca WRI tarafından oluşturulacak ATLAS programında tedarikçilerin gıda atıklarının kayıt altına alınmasına rehberlik edecek.

Gıda kaybı ve israfının dünyada çok önemli rakamlara ulaştığının altını çizen Migros Ticaret A.Ş. İcra Başkanı Özgür Tort, "Her yıl dünyada üretilen tüm gıdanın üçte biri israf oluyor. Yılda 1 milyar tondan fazla gıda kaybedilirken veya israf edilirken, 9 kişiden 1'i yetersiz besleniyor. İçinden geçtiğimiz bu olağan dışı süreç bize sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişimin önemini bir kez daha hatırlattı. Sürdürülebilirlik alanındaki çevresel, sosyal ve ekonomik önceliklerimizi Migros İyi Gelecek Planımız doğrultusunda takip ediyoruz ve bir gıda perakendecisi olarak sürdürülebilir tarım ve gıda kaynaklarının verimli kullanımı ile birlikte gıda israfının önlenmesi öncelikli konularımız arasında yer alıyor. Gıda kayıp ve imhalarımızı azaltmak ve tüketilebilir durumdaki gıdaların yeniden değerlendirilmesini sağlamak için beş senedir ölçümleme, analiz ve iyileştirme çalışmalarımıza hız verdik" dedi.

,