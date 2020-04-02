02 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Her şehirde sıklıkla bulunan Migros marketlerinin çalışma saatleri kişiler tarafından merak konusudur. Migros hafta içi ve hafta sonu açıktır. Migros çalışma saatleri normalde sabah 9:00 da başlıyor ve akşam saat 21:00’e kadar hizmet veriyor fakat ülkemizde yaşayan ve can almaya devam eden koranavirüs sebebi ile bu saatlerde değişiklikler yapılmıştır. Bu süreç geçene kadar Migros çalışma saatleri 12:00 - 20:00 arasında olacaktır. Bu süreçte markette tedbirlerde hat safhada olacaktır. Marketlerde kişiler arasında en az 1 metre mesafe konulacak, ayrıca kasaların bulunduğu bölgeye cam paravan konularak risk en aza indirilmiş olacaktır.
Migros Saat Kaçta Açılıyor?
Korana virüs sebebi marketlerin kaçta açıldığını halk merak etmektedir. Bu konu hakkında en doğru bilgilere ulaşmak istediğinizi biliyoruz. Biz bu konu hakkında sizlere en doğru bilgileri vereceğiz. Migros bu sürede 12:00 de açılacaktır.
Migros Saat Kaçta Kapanır?
Migros normalde akşam 21:00’a kadar hizmet vermektedir. Fakat son dönemlerde Koranavirüs sebebi ile bir süre Migros saat 20:00 de kapanacaktır.
Migros Hafta Sonu Açık mı?
Migros normalde hafta içi 12:00 – 20:00 saatleri arasında hizmet verdiği gibi hafta sonu da aynı saatlerde hizmet vermektedir. Korana virüs sebebi ile 12:00 – 20:00 arasında olacaktır.
Migros Çalışma Saatleri 2020
Yaptığı kampanyalar ile dikkat çeken Migros’un çalışma saatleri alışverişe gitmek isteyen kişiler tarafından sıklıkla araştırılmakta ve merak edilmektedir. Biliyorsunuz ki son zamanlarda Korana virüs ile mücadele etmekteyiz. Bu sebeple de Migros çalışma saatlerinde değişiklik yapılmıştır. Migros çalışma saatleri 12:00 de başlayıp 20.00 de sona erecektir.
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