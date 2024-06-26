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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Migros barkoddan GS1 QR kod sistemine geçiyor - İş-Yaşam Haberleri

        Migros barkoddan GS1 QR kod sistemine geçiyor

        GS1 Türkiye ve GS1 Global Yönetim Kurulu Üyesi görevini sürdüren Migros Grubu İcra Başkanı Özgür Tort, GS1 standartlı QR Kod sistemine geçiş sürecini başlattıklarını açıkladı. Aralarında Türkiye'den Migros'un yer aldığı üretici, perakendeci ve e-pazaryeri 20 firmanın dünya CEO'ları ortak deklarasyona imza attı. Üreticiler, 2027 yılına kadarki teknik hazırlık sürecinde GS1 standartları doğrultusundaki QR Kodları, ürettikleri ürünlerin etiketlerine entegre edecek, perakendeciler de kasa sistemlerini GS1 standartlarında QR Kodlarını okuyacak şekilde güncelleyecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.06.2024 - 15:51 Güncelleme: 26.06.2024 - 15:51
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        Barkoddan GS1 QR kod sistemine geçiyor
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        İlk kez kasada taranmasının ardından 50 sene geçen GS1 barkod sistemi, yerini GS1 standartlarında QR Kod sistemine bırakıyor.

        Aralarında Türkiye’den Migros’un yer aldığı üretici, perakendeci ve e-pazaryeri 20 firmanın dünya CEO’larının, imzaladıkları Ortak Açıklama doğrultusunda GS1 Standartlarında QR kod sisteminin hayata geçmesi için süreci başlattı.

        Bu süreçte, üreticiler GS1 standartları doğrultusundaki QR Kodları ürünlerin paketlerine entegre edecek, perakendeciler de kasa sistemlerini GS1 QR Kodlarını okuyacak şekilde güncelleyecek.

        GS1 Türkiye ve GS1 Global Yönetim Kurulu Üyesi görevini sürdüren Migros Grubu İcra Başkanı Özgür Tort, "Bugüne kadar kullanılan barkod sistemi sınırlı bilgileri içeriyordu. Ancak GS1 standartlı QR Kodlara güvenlik bilgileri, ürün içeriği, besin değerleri, sertifikaları, geri dönüşüm, izlenebilirlik bilgileri, sürdürülebilirliğe yönelik ve lojistiğe dair tüm bilgiler gibi çok daha kapsamlı verileri eklemek mümkün. Böylece tüketiciler, ürüne dair tüm bilgilere akıllı telefon kullanarak erişebilecek. Sistem çalışmaya başladığında ürünlerin izlenebilirliği artacağı gibi süreçlerde de verimlilik sağlanacak. Şimdi de GS1 QR Kod ortak deklarasyonuna imza attık. Attığımız bu imza ile 2027 yılına kadar GS1 standartlı QR Kod sistemini tüm kasalardan ve online olarak kullanılmak üzere hazır hale getireceğiz. Sistem hızla tüm perakendeci ve üreticilere yaygınlaşacak" dedi.

        GS1 Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar da, "GS1 Türkiye kurulduğu günden bu yana yüzde 85’i KOBİ olan üyelerinin dijitalleşmesi ve uluslararası standartları kullanarak yurtdışına açılması adına köprü görevi görüyor. Yurt içinde ticaretin etkin bir şekilde yapılması için çalışıyor, 118 ülkenin üye olduğu küresel GS1 ağı içinde dünya ticaretine giriş kapısı olarak ihracatçılara uluslararası rekabet gücü kazandırıyoruz. Günümüzde dünya genelinde her gün 10 milyar kez taranan barkodlar ile ticaretin her alanında üretimden dağıtıma, ihracattan geri dönüşüme kadar bir ürünün tedarik zinciri üzerinde izlediği tüm yol takip edilebiliyor. İlk kez 26 Haziran 1974 yılında kasada taratılan ve kullanılmaya başlanan barkod sistemi, bugün raflarda bulunan ürünlerin yüzde 99’unda yer alıyor" bilgilerini paylaştı.

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