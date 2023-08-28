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        Haberler Sağlık Nöroloji Migrende ilaçlı devrim: Seneye Türkiye'de de olması bekleniyor! Güçlü etki /çok düşük yan etki, gün aşırı alındığında tedavi edici!

        Gepant grubu ilaçlar ile migrende ilaçlı devrim

        Dünyada birkaç yıldır kullanımda olan "Gepant" grubu ilaçlar, migren ataklarını durdurmadaki güçlü etkileri ve yan etkilerinin çok düşük olması nedeniyle "migrende ilaçlı devrim" olarak nitelendiriliyor. Bu ilaçların tüm atak ilaçları ve ağrı kesici ilaçlardan farkının, sık alındıklarında migreni sıklaştırmamaları, gün aşırı alındıklarında ise tedavi edici olmaları olduğu belirtiliyor. Aylık kullanım sayısında bir sınırlama bulunmaması bu ilaç grubunu fazlasıyla öne çıkarıyor. Habertürk Sağlık Yazarı Ceyda Erenoğlu'nun haberi

        Ceyda Erenoğlu
        cerenoglu@haberturk.com
        Giriş: 28.08.2023 - 11:21 Güncelleme: 28.08.2023 - 11:21
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        Migrende ilaçlı devrim: Seneye Türkiye'de de olması bekleniyor
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        Migren tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de oldukça yaygın bir baş ağrısı hastalığı. Türkiye'de kadınların dörtte biri migrenli iken erkeklerde bu oranın daha düşük olduğu belirtiliyor. Migren sağ veya sol tek taraflı olabilen, zonklayıcı, başın hareketiyle artan, bulantı yapabilen, ilaç alınmadığında ortalama 1-1.5 gün süren ve 3 güne kadar uzayıp çok engelleyici olabilen bir hastalık olarak tanımlanıyor.

        Prof. Dr. Mustafa Ertaş
        Prof. Dr. Mustafa Ertaş

        Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Ertaş, "Migren tedavisi için çok etkili seçenekler olmasına karşın hastaların hâlâ sadece yüzde 10 kadarı tedavi görüyor, geri kalanı ise sadece ağrı sırasında aldığı atak ilaçları ve ağrı kesicilerle yetiniyor" diyor.

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        İLAÇ BAĞIMLILIĞI HANGİ DURUMDA GELİŞİR?

        Migrenin diğer ağrılardan farkının, eğer çok ağrı kesici alınırsa ağrıların daha fazla sıklaşması, ayda 10 gün atak ilacı alınması halinde ise kişide ilaç bağımlılığının gelişmiş olması olduğu belirtiliyor. "Bu nedenle migrenli hastalar ağrı atakları ile ağrı kesici alma sınırlaması arasında bocalayabilmekteler" diyen Prof. Dr. Mustafa Ertaş devam ediyor; "Bu sorunu yaşayan hastalarımız her ağrıda ağrı kesici alıyorlar. Ağrılarının sık olma nedeni aldıkları bu ilaçlarla buna kendilerinin neden olmaları. 'Sık ağrı kesici almayayım' dediklerinde ağrı çekmek durumunda kalmaları ise migrenin olumsuz yönü."

        ANTİKOR İĞNELERİNİN AVANTAJLARI VE DEZAVANTAJI

        Migren tedavisinde ağrı kesiciler dışında, önemli bir çözüm olarak görülen bazı ilaçların olası yan etkilerinin bazen kısıtlayıcı olabileceği belirtiliyor. Yeni grup tedavi olan antikor iğneleri yan etkisiz oluşları ve hastanın kendisi tarafından ayda bir sıklıkla uygulanması nedeniyle çok konforlu bir tedavi şekli olarak görünmekle birlikte, görece yüksek fiyatları çoğu kişinin bu tedaviye erişimine engel oluşturuyor. Bu durumda, yan etki nedeniyle tedaviyi bırakmış veya tedaviden kaçınan kişiler için çözüm yine ağrı sırasında ağrı kesici almak oluyor.

        MİGRENDE İLAÇLI DEVRİM

        Prof. Dr. Mustafa Ertaş, "Birkaç yıldır dünyada kullanımda olan ve "Gepant" grubu olarak ifade edilen ilaçlar bu konuda devrimsel bir değişim yaratıyorlar. Bu ilaçların diğer tüm atak ilaçlarından ve ağrı kesici ilaçlardan farkı sık alınsalar da migreni sıklaştırmayıp gün aşırı alındıklarında tedavi edici olmaları. Hem migren ataklarını durdurmadaki güçlü etkileri hem yan etkilerinin son derece düşük olması hem de aylık kullanım sayısında bir sınırlama olmaması, bu grup ilaçları fazlasıyla öne çıkarıyor. Örneğin kimi ay gerekli olduğunda 2 hap alan bir hasta, ağrılarının sık olduğu bir başka ay 10 tablet kullandığında bunun ağrıları üzerinde sıklaştırıcı bir etkisi bulunmuyor" diyor.

        TÜRKİYE'DE 2024 YILINDA KULLANIMDA OLMASI BEKLENİYOR

        Türkiye'de 2024 yılı içinde eczane raflarında görülmesi hedeflenen bu grup ilaçların migren hastaları için atak tedavisi yanında migrenin tedavisinde de çok önemli bir adım olacağı düşünülüyor.

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        #migren
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