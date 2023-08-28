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Migren tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de oldukça yaygın bir baş ağrısı hastalığı. Türkiye'de kadınların dörtte biri migrenli iken erkeklerde bu oranın daha düşük olduğu belirtiliyor. Migren sağ veya sol tek taraflı olabilen, zonklayıcı, başın hareketiyle artan, bulantı yapabilen, ilaç alınmadığında ortalama 1-1.5 gün süren ve 3 güne kadar uzayıp çok engelleyici olabilen bir hastalık olarak tanımlanıyor.

Prof. Dr. Mustafa Ertaş

Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Ertaş, "Migren tedavisi için çok etkili seçenekler olmasına karşın hastaların hâlâ sadece yüzde 10 kadarı tedavi görüyor, geri kalanı ise sadece ağrı sırasında aldığı atak ilaçları ve ağrı kesicilerle yetiniyor" diyor.

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İLAÇ BAĞIMLILIĞI HANGİ DURUMDA GELİŞİR? Migrenin diğer ağrılardan farkının, eğer çok ağrı kesici alınırsa ağrıların daha fazla sıklaşması, ayda 10 gün atak ilacı alınması halinde ise kişide ilaç bağımlılığının gelişmiş olması olduğu belirtiliyor. "Bu nedenle migrenli hastalar ağrı atakları ile ağrı kesici alma sınırlaması arasında bocalayabilmekteler" diyen Prof. Dr. Mustafa Ertaş devam ediyor; "Bu sorunu yaşayan hastalarımız her ağrıda ağrı kesici alıyorlar. Ağrılarının sık olma nedeni aldıkları bu ilaçlarla buna kendilerinin neden olmaları. 'Sık ağrı kesici almayayım' dediklerinde ağrı çekmek durumunda kalmaları ise migrenin olumsuz yönü."

ANTİKOR İĞNELERİNİN AVANTAJLARI VE DEZAVANTAJI Migren tedavisinde ağrı kesiciler dışında, önemli bir çözüm olarak görülen bazı ilaçların olası yan etkilerinin bazen kısıtlayıcı olabileceği belirtiliyor. Yeni grup tedavi olan antikor iğneleri yan etkisiz oluşları ve hastanın kendisi tarafından ayda bir sıklıkla uygulanması nedeniyle çok konforlu bir tedavi şekli olarak görünmekle birlikte, görece yüksek fiyatları çoğu kişinin bu tedaviye erişimine engel oluşturuyor. Bu durumda, yan etki nedeniyle tedaviyi bırakmış veya tedaviden kaçınan kişiler için çözüm yine ağrı sırasında ağrı kesici almak oluyor.

MİGRENDE İLAÇLI DEVRİM Prof. Dr. Mustafa Ertaş, "Birkaç yıldır dünyada kullanımda olan ve "Gepant" grubu olarak ifade edilen ilaçlar bu konuda devrimsel bir değişim yaratıyorlar. Bu ilaçların diğer tüm atak ilaçlarından ve ağrı kesici ilaçlardan farkı sık alınsalar da migreni sıklaştırmayıp gün aşırı alındıklarında tedavi edici olmaları. Hem migren ataklarını durdurmadaki güçlü etkileri hem yan etkilerinin son derece düşük olması hem de aylık kullanım sayısında bir sınırlama olmaması, bu grup ilaçları fazlasıyla öne çıkarıyor. Örneğin kimi ay gerekli olduğunda 2 hap alan bir hasta, ağrılarının sık olduğu bir başka ay 10 tablet kullandığında bunun ağrıları üzerinde sıklaştırıcı bir etkisi bulunmuyor" diyor.

TÜRKİYE'DE 2024 YILINDA KULLANIMDA OLMASI BEKLENİYOR Türkiye'de 2024 yılı içinde eczane raflarında görülmesi hedeflenen bu grup ilaçların migren hastaları için atak tedavisi yanında migrenin tedavisinde de çok önemli bir adım olacağı düşünülüyor.